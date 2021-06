Dahlewitz

Mit gerade mal einer Handvoll Beschäftigter fing 1993 die Erfolgsgeschichte an. Die 1990 gegründete BMW-Rolls-Royce Aero Engines GmbH eröffnete auf dem Gelände am Eschenweg das Werk in Dahlewitz. Seither wurden mehr als 8000 Triebwerke ausgeliefert. 2500 Menschen arbeiten heute auf dem weitläufigen Areal im Industriegebiet.

Der erste Eindruck ist fast umwerfend. Hinter riesigen Doppeltoren kommt ein noch riesigeres Triebwerk ins Blickfeld. Auf einer Hebebühne schwebt das Antriebsaggregat in luftiger Höhe weit über den Köpfen der Menschen in dieser Halle. Wenn der Testlauf beginnt, werden ungeheure Kräfte frei, Triebwerke für die A350 oder andere Flugzeuge ähnlicher Größenordnung werden dort getestet.

„Die Doppeltore sorgen dafür, dass die Umgebung in der Halle gut abgeschirmt ist“, erläutert Rolls-Royce Pressesprecher Stefan Wriege. Auch die Luft, die an einer Stirnwand der Halle angesaugt wird, wird durch Gitter geführt, damit auch nicht der kleinste Fremdkörper in das Triebwerk gerät. Logisch, dass sich Besucher vor dem Betreten der Halle die Schuhsohlen gründlich reinigen müssen.

Montagehalle Quelle: Udo Böhlefeld

In Dahlewitz werden einige der effizienteste Flugtriebwerk der Welt gebaut. Aber es wird auch Forschung betrieben. Die Triebwerke, die dort vom einzigen deutschen Triebwerkshersteller entwickelt werden, der komplette Antriebe konstruieren und zulassen darf, müssten eigentlich fast alle den Stempel „Innovation“ tragen. Jedes Jahr investiert der Konzern weit mehr als eine Milliarde Euro in Forschung und Entwicklung. „Unser Ziel ist, die Effizienz und die Umweltverträglichkeit unserer Produkte zu erhöhen und so die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen“, sagt Peter Wehle, Leiter Innovation, Forschung und Technologie von Rolls-Royce Deutschland.

Ziel CO2-freies Fliegen

Ein Mittel dazu ist etwa das so genannte „Sustainable Aviation Fuel“, kurz SAF. Peter Wehle ist sich sicher, dass man in Kürze mit hundertprozentigem Biokerosin fliegen kann. Noch aber laufen die Versuche, noch werden dem üblichen Kerosin maximal 50 Prozent Biokerosin beigemischt. „Das hat in erster Linie mit den Vorschriften zu tun“, sagt Wehle. „Eigentlich sind wir schon so weit, aber wir brauchen weitere Belege dafür.“

Der beim Testen eingesetzte Treibstoff wird in den Vereinigten Staaten hergestellt, in einem Unternehmen, das auf kohlenstoffarme Kraftstoffe spezialisiert ist. Damit können die Triebwerke aus der Rolls-Royce-Fertigung die Netto-CO2-Emmissionen schon heute um bis zu 75 Prozent verringern. Wenn erst 100 Prozent Biokerosin zugelassen sind, sind weitere Reduzierungen möglich.

Gasturbinen erzeugen Strom

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt in Dahlewitz, für den man gerade weitere Mitarbeiter sucht, ist die Entwicklung elektrischer Antriebe. Da die entscheidenden Sprünge in der Stromspeichertechnologie nach wie vor auf sich warten lassen, liegt ein Fokus in Dahlewitz auf der Hybridtechnologie. Nachdem Rolls-Royce Anfang 2019 die Siemens-Sparte für elektrische Flugzeugantriebe übernommen hat, arbeitet man daran, die Effizienz dieser Antriebe, bei denen der Strom mit Gasturbinen erzeugt wird, zu steigern. Unterstützt wird das Unternehmen dabei von der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus (BTU). Finanzielle Unterstützung kommt vom Land Brandenburg.

Natürlich ist auch Corona nicht folgenlos an Rolls-Royce vorbei gegangen. „Der Bereich der Business-Flüge erholt sich zwar schneller als das Liniengeschäft, aber auch unsere Kunden sind deutlich weniger geflogen“, sagt Stefan Wriege über das Geschäft mit den privaten Flugzeugen. Rolls-Royce steuert und kontrolliert von Dahlewitz aus flugplatzgenau den Zustand ihrer Triebwerke. Sobald einer der privaten Flieger gelandet ist, funkt die Maschine ohne menschliches Zutun ihren Zustand nach Dahlewitz. Die Computer werten dort die Daten aus und signalisieren umgehend, wenn etwas getan werden muss. „Für uns heißt das auch, dass wir im Fall der Fälle mal ganz schnell mit den entsprechenden Ersatzteilen ans andere Ende der Welt fliegen müssen“, sagt Stefan Wriege. Denn insbesondere bei der Geschäftsfliegerei sind die Full-Service-Verträge gang und gäbe.

Die Flaggen im Empfangsbereich in Dahlewitz stehen symbolisch für die Herkunft der Mitarbeiter. Quelle: Udo Böhlefeld

Rolls-Royce fliegt Taxi

Zukunftsweisende Technologie von Rolls-Royce macht sich auch auf, vom Start weg den Sektor der privaten Flugtaxis zu erobern. So soll ein elektrisches Antriebssystem von Rolls-Royce ein vollelektrisches, pilotengesteuertes Flugzeug von Vertical Aerospace antreiben. Das Kleinflugzeug verfügt über Senkrechtstart- und -landefähigkeiten und kann bis zu vier Passagiere über eine Strecke von fast 200 Kilometern befördern. Und das bei Reisegeschwindigkeiten von über 320 Kilometern pro Stunde.

Rolls-Royce wird die Systemarchitektur des gesamten elektrischen Antriebssystems inklusive der Hub- und Schubantriebe stellen. Die Zertifizierung ist für das Jahr 2024 angedacht. Rob Watson, Direktor Rolls-Royce Electrical, bewertet die Zusammenarbeit mit Vertical Aerospace: „Diese spannende Gelegenheit unterstreicht unsere Ambitionen, ein führender Anbieter nachhaltiger kompletter Stromversorgungssysteme für den neuen Markt der urbanen Luftmobilität zu sein.“

