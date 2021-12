Zeuthen

Es riecht nach frischem Holz im Chinesischen Garten Zeuthen. Eine Motorsäge kreischt. Die Späne fliegen wie Mückenschwärme. Der zentrale Baum an dem erholsamen Ort am Zeuthener See wird gefällt – die Rotbuche. Geschätzt ist sie 200 Jahre alt und knapp 30 Meter hoch.

Die Technik zur Fällung der Buche wurde über das Nachbargrundstück herangeschafft. Quelle: Heidrun Voigt

„Bereits bei den jährlichen Baumkontrollen, bei denen alle Bäume im öffentlichen Bereich untersucht werden, wurde klar, dass der Buche ein Riesenporling zu schaffen macht“, sagt der Amtsleiter für Bauen und Ortsentwicklung Henry Schünecke. Er erläutert, dass dies ein holzzersetzender Baumpilz sei, der eine Fäule verursache, die die Wurzeln von unten angreife. Die Stand- und Bruchsicherheit des Baumes war somit beeinträchtigt. Um diese zu prüfen, fand vor zwei Jahren ein Zugversuch statt. Eine Kroneneinkürzung und die Behandlung mit einem Trichoderm-Pilz, der den Riesenporling verdrängen sollte, brachte nicht den gewünschten Erfolg. Nach einer Ausschreibung wurde der Eichwalder Baumdienst Torsten Braun mit der Fällung beauftragt.

Granitskulptur machte Arbeit im Chinesischen Garten Zeuthen schwierig

Montagfrüh ging es los. „Wir haben ein Zaunfeld rausgeschraubt und sind über das Nachbargrundstück mit unserer Raupenbühne gekommen“, erzählte der Inhaber des Baumdienstes Paul Machynia.

Die Fällung eines so großen Baumes ist keine alltägliche Sache für den Eichwalder Baumdienst. Quelle: Heidrun Voigt

So ein Rieseporling im Stammfußbereich sei das Todesurteil für einen Baum, stellte er bedauernd fest. „Die Buche hätte sicher noch eine Weile gestanden, aber die Gefahr wäre zu groß gewesen.“ Mit der Hebebühne und zwei Motorsägen fuhr der junge Mann hinauf zur Krone. Das sei Chefsache, so ein Kaliber habe man nur einmal im Jahr, meinte er. Zuerst fielen Zweige und dünne Äste. Besonders schwierig war der Teil, unter dem die schlanke Granitskulptur des Künstlers Michael Klose steht. Die durfte auf keinen Fall beschädigt werden. Aber Paul Machynia und seine fünf Mitarbeiter meisterten das sehr gut. Das dünne Holz kam vor der Tür des Chinesischen Gartens gleich in den Schredder.

Am Dienstag war der Stamm an der Reihe. Die abgeschnittenen Baumscheiben teilte Machynia in der Höhe mit dem Spalthammer, damit die schweren Holzstücke mit der Sackkarre abtransportiert werden konnten. Dann wurde es spannend. Nach der letzten Scheibe zählte der Fachmann die Jahresringe. Es waren 107.

So ein großer Baum ist Chefsache - Paul Machynia, Inhaber des Eichwalder Baumdienstes. Quelle: Heidrun Voigt

„Der Baum ist viel jünger als geschätzt. Auf Grund der Wassernähe konnte er wachsen ohne Ende. Man erkennt das an den sehr dicken Jahresringen. Normalerweise sind Buchen mit einem Stammdurchmesser von 1,30 Meter älter.“ Wie die dicken Äste transportierte ein Lkw auch die Baumscheiben auf das Gelände des Unternehmens zur Weiterwertung.

Bodenaustausch ist wichtig für Nachpflanzungen

Am Mittwoch wurde der Stubben ausgefräst und die Erde im Umkreis von vier Metern um den Baum mit einem Minibagger etwa 50 Zentimeter tief ausgehoben. „Der Bodenaustausch ist wichtig, weil der Pilz natürlich im alten Boden ist und etwas Neues gepflanzt werden soll“, stellte Paul Machynia fest. Er kann sich gut „eine schöne Kirsche oder einen Fächerahorn“ an dem Platz vorstellen.

Keine leichte Aufgabe, so einen großen Baum abzutransportieren. Quelle: Heidrun Voigt

„Wir pflanzen nach, aber was es wird, steht noch nicht fest. Wir werden mit einer recht großen Baumschulqualität mit 20 bis 25 Zentimeter Stammumfang rangehen“, erklärt der Amtsleiter. Der Vorschlag der Gemeinde zur Baumart wird im Umweltausschuss vorgestellt.

Chinesischer Garten Zeuthen am See

Der Chinesische Garten in Zeuthen wurde im September 2009 eingeweiht. Man betritt die Anlage über ein zweiflügliges Tor und einen Vorhof. Die 1500 Quadratmeter große Fläche vereint die Symbolik chinesischer Gartenkunst mit zeitgenössischen Elementen. Axel Hermening von der Levin Monsigny Landschaftsarchitektur GmbH entwarf das Schmuckstück. Er hat es in die drei Bereiche Eingang, Zentrum und Ufer gegliedert. Das wellenförmige Muster auf dem Boden am Eingang soll an Chinas berühmten Strom, den Huanghe, erinnern. Im hinteren Teil öffnet sich der Garten zum Zeuthener See.

Von Heidrun Voigt