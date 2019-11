Rüdersdorf

Die Mühlenfließbrücke, der östliche Berliner Ring A 10 in Rüdersdorf, ist seit Donnerstagvormittag in Fahrtrichtung Erkner für mindestens 24 Stunden gesperrt. Grund sind Schäden an der Behelfskonstruktion auf der Brücke durch zu viel Verkehr.

Seit Tagen hatte Autobahnmeister Andreas Müller das Geschehen...