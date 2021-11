Schönefeld

Monat für Monat nimmt der Flugverkehr am BER zu. Ab Dezember sollen beide Start- und Landebahnen parallel genutzt werden. Für die Anwohner bedeutet das eine zunehmende Lärmbelastung. Trotzdem leben in der Region noch mehrere Tausend Menschen ohne den Schallschutz, der ihnen zusteht.

Dazu zählt Familie Oberröder aus Schulzendorf. Die Oberröders wohnen im Nachtschutzgebiet, haben Anspruch auf den Einbau von Lüftern in ihrem Schlafzimmer. Seit Monaten suchen sie nach Handwerkern, die ihnen die Geräte einbauen. Doch es findet sich kein Unternehmen, das zu den Kosten arbeitet, die die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) übernehmen würde.

Lüfter im Nachtschutzgebiet: Mehrkosten in Höhe von knapp 1000 Euro

Für den Einbau von zwei Lüfteranlagen ist ihnen ein Betrag von 1130,50 Euro zugesagt. „Uns liegt ein Angebot vor, bei dem wir die Mehrkosten von 916,30 Euro tragen müssten“, erzählt Bernd Oberröder und schiebt das Schreiben einer Waltersdorfer Firma über den Tisch. Der Kostenpunkt ist mit „Mehrkosten wegen Unwirtschaftlichkeit (…) und Marktpreisanpassung“ ausgewiesen.

Bernd Oberräder aus Schulzendorf kämpft um den Schallschutz an seinem Haus. Kostensteigerungen. Quelle: Nadine Pensold

Der Kostenvoranschlag befindet sich in einem dicken Aktenordner. Dieser ist gefüllt mit zahlreichen Schreiben der FBB, Informationsmaterial, Angebotsschreiben und Briefwechseln mit dem Bürgerverein Berlin-Brandenburg (BVBB), der sich für die Fluglärm-Betroffenen in der Region einsetzt.

„Wir haben 2003 schon Einspruch zum Planungsfeststellungsverfahren erhoben, 2006 den ersten Antrag auf Lärmschutz gestellt“, erzählt seine Frau Doris Oberröder, während sie den Ordner durchblättert. Der Kostenübernahmebescheid für den Einbau der Lüfter, der sogenannte ASE-B, stammt aus dem Jahr 2012. „Wir haben das bis zur Eröffnung des BER vor uns hergeschoben. Da war ja viel Unsicherheit dabei. Mitte 2020 haben wir dann beschlossen, die Sache in Angriff zu nehmen“, erläutert der Schulzendorfer.

Flughafen übernimmt keine konjunkturbedingten Mehrkosten

Und genau da liegt das Problem. „Die Flughafengesellschaft übernimmt keine konjunkturbedingten Kostensteigerungen“, sagt Nicole Brettschneider. Sie ist Schallschutzberaterin des Landkreises Teltow-Fläming und kennt eine ganze Reihe ähnlicher Fälle. Dass nach der Inbetriebnahme des BER viele nun auf teilweise beträchtlichen Kosten sitzen bleiben sollen, führe zu Ratlosigkeit, Unverständnis und Gereiztheit bei den Betroffenen.

„Wir empfehlen dringend eine Prüfung der Bescheide“, sagt die Fachfrau. Das sei kostenlos in der Beratungsstelle des Landkreises im Dialogforum in Schönefeld möglich. Vor allem bei Bescheiden aus den Jahren 2014 und auch 2015 wisse man, „dass es sehr unterschiedliche Qualitäten der Anspruchsermittlungen gibt.“ Diese seien oft fehlerbehaftet.

Das Ringen um die Umsetzung des Schallschutzes sei für manche eine jahrelange Tortur, sagt Brettschneider. Für Gabriele Hölzl aus Diedersdorf zum Beispiel. Wenn ein Flieger von der Nordbahn Richtung Westen startet, dann donnert er Minuten später über das Haus der 60-Jährigen.

„Spätestens um 6 Uhr bin ich wach, wenn der erste Flug startet. Und das geht dann so bis 23 oder 24 Uhr“, erzählt die Diedersdorferin. Wegen des direkten Überflugs stehen ihr und ihrem Mann für das Haus Schallschutzfenster in den Wohnräumen zu. Seit 2011 stehen sie in Verhandlungen mit der FBB. Ein Ende des Streits ist nicht in Sicht.

Einbau von Schallschutzfenstern: 20.000 Euro Eigenanteil notwendig

Den ersten Bescheid bekamen sie im Mai 2016. Knapp 50.000 Euro sollten für Schallschutzfenster und eine Eingangstür übernommen werden. Die Wohnküche wurde damals aber nicht mitberücksichtigt. Mit einem Anwalt erstritt das Paar einen neuen ASE-B. Die Wohnküche kann seither ebenfalls mit Schallschutzfenstern ausgestattet werden.

Gabriele Hölzl aus Diedersdorf in ihrer Wohnküche. Sie kämpft seit Jahren für ihren Lärmschutz und die Übernahme aller Kosten. Quelle: Nadine Pensold

Doch die Höhe der Kostenübernahme lag plötzlich nur noch bei rund 41.300 Euro. In einem Schreiben aus dem Jahr 2020 begründet die FBB die geringe Kostenzusage durch neuere, günstigere Technik. „Wir haben schon für 49.000 Euro niemanden gefunden, der den Einbau der Fenster übernimmt“, sagt Gabriele Hölzl verständnislos. Derzeit muss sie mit einem Eigenanteil von rund 20.000 Euro rechnen, wenn sie die notwendigen Maßnahmen umsetzen will.

Unterschiedliche Kostenübernahmen für baugleiche Gebäude

Es ist nicht die einzige Ungereimtheit, mit der sie zu kämpfen habe. Neben ihrem Eigenheim gebe es in der Nachbarschaft drei weitere baugleiche Häuser mit identischem Grundriss. Bei zweien weiß sie, dass die Kostenübernahme-Zusagen schon in erster Instanz teils um mehrere tausend Euro höher waren als bei ihr. Eine Erklärung dafür hat sie bis jetzt nicht.

Auf Nachfrage antwortet die Flughafengesellschaft, dass man sich öffentlich nicht zu konkreten Fällen äußern will. Allgemein stellt sie fest: „Für baugleiche Häuser können Schallschutzmaßnahmen aufgrund der unterschiedlichen Nutzung der Räume sehr unterschiedlich ausfallen.“ Und: „Die Höhe der Kosten hängt auch davon ab, wann Anspruchsermittlungen versendet wurden.“

Damit sind wir zurück bei den konjunkturbedingten Preissteigerungen. Die Flughafengesellschaft sieht sich hier nicht in der Verantwortung: „Die FBB ist ihren rechtlichen Verpflichtungen nachgekommen.“ Die Umsetzung der Schallschutzmaßnahmen „müsse durch die Eigentümerinnen und Eigentümer selbst erfolgen. Wenn Eigentümer die Umsetzung aus Gründen, die sie zu vertreten haben, hinauszögern und zwischenzeitlich aufgrund der Baukonjunktur die Preise über das Niveau der ASE hinaus ansteigen, so sind diese konjunkturbedingten Mehrkosten grundsätzlich durch die Eigentümer zu tragen“, steht in einem Antwortschreiben auf eine MAZ-Nachfrage.

Dietlind Biesterfeld will BER-Betreiber in die Pflicht nehmen

Übersetzt heißt das: Die Immobilieneigentümer sind selbst schuld, dass sie nun mit höheren Preisen konfrontiert sind. Diese Einschätzung teilt die SPD-Politikerin Dietlind Biesterfeld nicht. „Da muss man anders rangehen. Die Mehrkosten beim Bau des Flughafens wurden schließlich auch selbstverständlich getragen. Und das muss nun auch für die Anwohner gelten.“

Das Thema Schallschutz fällt in ihren Aufgabenbereich als Beigeordnete des Landkreises Teltow-Fläming. Das Problem sei schon länger bekannt. „Nur an wenigen Häusern ist der Lärmschutz wirklich komplett umgesetzt. Das Ziel, die Anwohner zu schützen, ist daher nicht annähernd erreicht. Insgesamt ist das eine unbefriedigende Situation“, so Dietlind Biesterfeld.

Nach Angaben der FBB sind bis jetzt knapp 13.000 Anspruchsermittlungen zur baulichen Umsetzung erstellt worden. Die Schallschutzmaßnahmen umgesetzt haben bisher allerdings nur rund 4200 Haus- und Wohnungseigentümer. In den übrigen 8700 Fällen hätten die Eigentümer nach Erhalt der Anspruchsermittlung keinen Kontakt zum Flughafen aufgenommen, nicht nachgefragt und sich auch nicht beschwert, heißt es von Seiten der FBB.

Die Mehrkosten entstehen aber nicht erst, wenn viele Jahre zwischen dem ASE-B und der Umsetzung vergehen, wie ein Beispiel aus Blankenfelde zeigt. Dort konnte eine ältere Frau aufgrund des Todes ihres Mannes erst mit Verzögerung die Umsetzung ihrer Schallschutzmaßnahmen angehen. Binnen zwei Jahren sind die Kosten aber so sehr gestiegen, dass der Einbau ihrer Schallschutzfenster sie nun rund 4000 Euro mehr kosten würde, erläutert Dietlind Biesterfeld den ihr persönlich bekannten Fall.

„Wenn man nur von einer kleinen Rente oder einem geringen Einkommen lebt, dann ist das viel Geld. Viele Bürger machen dann gar nichts, weil sie es sich nicht leisten können.“ Sie fürchtet, dass dadurch langfristig große gesundheitliche Probleme für die Menschen in der Region entstehen können. „Es ist daher im öffentlichen Interesse, dass viele Häuser schallgeschützt sind“, betont Dietlind Biesterfeld.

Streit um Schallschutzkosten: Ausgleichsfonds und Härtefallkommission könnten helfen

Ihr schwebt die Einrichtung einer Ombudsstelle oder Härtefallkommission sowie eines Ausgleichsfonds vor. Von Seiten des Flughafens sehe sie dahingehend aber derzeit wenig Bewegung. „Es wäre hilfreich, wenn die Landesregierung dazu Stellung nehmen und Vorschläge machen würde, wie man hier eine Lösung finden kann.“

Das Schallschutzprogramm am BER Die Flughafengesellschaft (FBB) ist durch den Planfeststellungsbeschluss aus dem Jahr 2004 dazu verpflichtet für den Lärmschutz in den ausgewiesenen Schutzzonen zu sorgen. Dies geschieht im Rahmen des Schallschutzprogramms BER. Dabei werden entweder die Kosten für den Einbau von Schallschutzmaßnahmen übernommen (sogenannte ASE-B) oder Entschädigungszahlungen erbracht, wenn die Kosten für den Schallschutz mehr als 30 Prozent des Verkehrswerts ausmachen (ASE-E). Anspruchsberechtigt sind insgesamt rund 26.000 Wohneinheiten, 14.250 im Tagschutzgebiet, rund 11.750 im Nachtschutzgebiet. Knapp 22.500 Anträge wurden bisher gestellt, abgearbeitet hat die FBB davon 96 Prozent (Stand Oktober 2021). Das Budget für das Schallschutzprogramms liegt bei insgesamt 730 Millionen Euro, ausgegeben wurden bislang rund 430 Millionen Euro. Nach Angaben der FBB sei am BER schon mehr für Schallschutz ausgegeben worden als an den Flughafenstandorten Frankfurt, München und Hamburg zusammen. Die FBB informiert online und über das Schallschutztelefon über das Schallschutzprogramm: www.berlin-airport.de, 030/6091 73500 Die Schallschutzberatung der Landkreise mit Sitz im Dialogforum, Mittelstraße 11, in Schönefeld bietet kostenlose Beratungen zum Thema Schallschutz an und prüft bereits ausgestellte Bescheide auf Richtigkeit. Auch Gutachtersprechstunden werden angeboten. Infos unter www.schallschutzberatung-ber.de

Bei den Betroffenen ist das Unverständnis groß. Man lebe mit dem Lärm, dem Feinstaub und all den Belastungen, die der Flughafen mit sich bringt, sagt Bernd Oberröder. „Der BER wurde mit Steuergeld bezahlt, jetzt sollen wir noch mal selbst für den Lärmschutz bezahlen. Das geht gar nicht. Wir fühlen uns verarscht.“ Wenn es mit der Kostenübernahme nicht klappe, dann wird das Paar wahrscheinlich auf den Einbau der Lüfter verzichten. „Wir sind nicht bereit, dafür etwas zu bezahlen“, sind sich Doris und Bernd Oberröder einig.

Fluglärm und Ärger mit dem Schallschutz: Die ersten BER-Anwohner haben schon aufgegeben

Gabriele Hölzl sieht das ähnlich. „Das gibt es nirgends, dass der Schadensverursacher festlegt, wie hoch die Entschädigung für den Geschädigten ist.“ Über ihre Aktivität in einem Sportverein hat die Diedersdorferin über die vergangenen Jahre und Monate viele andere Betroffene aus dem Ort und den Nachbargemeinden kennengelernt. Sie weiß, dass einige schon aufgegeben haben. Allein in ihrer Nachbarschaft hätten schon rund 50 Prozent ihre Häuser verkauft.

„Die Situation ist nervig und sie ist belastend“, gibt die 60-Jährige klar zu verstehen. „Wir finden kein Gehör in der Politik. Man ist hilflos und läuft immer wieder gegen eine Wand.“ Sie und ihr Mann wagen noch einen letzten Versuch, ein kostendeckendes Angebot für den Einbau ihrer Fenster zu finden. Klappt es nicht, wollen sie klagen. „Wenn wir dann nicht vorwärtskommen, müssen wahrscheinlich auch wir verkaufen.“

Von Nadine Pensold