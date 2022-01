Schenkendorf

„Eigentlich fand ich die Tiere bisher immer nur niedlich, doch jetzt habe ich so viel über ihr Wesen erfahren, dass ich mächtig Respekt vor ihnen bekommen habe“, sagt Manuela Kurth. So wir ihr ging es wohl auch den anderen Teilnehmern, die am Samstag zur Lama- und Alpakawanderung auf den Märkischen Lama-Hof in Schenkendorf gekommen waren.

Schenkendorf: Einführung vor der Lama-Wanderung

Denn bevor man sich auf den rund fünf Kilometer langen Weg machte, gab es erst einmal eine Einführung von Anita Selig-Smith. Da ging es nicht nur darum, was ist ein Lama und was ist ein Alpaka, in erster Linie ging es um das Wesen und Verhalten der Tiere.

Beliebte Wanderung auf dem Schenkendorfer Lama-Hof

Aber es ist auch ganz wichtig, so Selig-Smith, ist es, wie man die Leine hält. Nur so kann man dann beim Wandern die Ruhe und Gelassenheit erleben, die Lamas und Alpakas beim Laufen ausstrahlen.

„Die Tiere sind schon wirklich interessant“, sagte Andrea Eckert aus Cottbus, die nicht alleine gekommen war. Sie hatte die Familie zu einer Geburtstagsfeier eingeladen – und die kam dann auch nicht nur aus Cottbus, sondern auch aus Dresden und Siegen angereist.

