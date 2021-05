Groß Köris/Schwerin

Der Löptener Friedrich Schönfeld ist nun Ehrenbürger von Groß Köris. Vor wenigen Tagen erst entschieden die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung einstimmig, dass dem ehemaligen Löptener Bürgermeister die besondere Würde zuteil werden sollte. Groß Köris’ Bürgermeister Marco Kehling (parteilos) brachte dem mittlerweile 88-Jährigen jetzt die Urkunde persönlich vorbei. „Er hat sich jahrzehntelang sehr engagiert für die Gemeinde“, so Kehling. Seit 1990 wirkte Schönfeld als Bürgermeister.

Großer jahrzehntelanger Einsatz

2003 wurde Löpten in die Gemeinde Groß Köris eingegliedert – das Dorf war mit damals 350 Einwohnern nach Ansicht des Innenministeriums zu klein, um weiter eigenständig agieren zu dürfen. Schönfeld wehrte sich vehement, als im Frühjahr 2002 die Pläne für diese „Zwangsehe“ bekannt wurden. Jahrelang engagierte er sich dann als Ortsbürgermeister in der gemeinsamen Gemeindevertretung für die Bürgerbewegung Löpten. Straßenbau, die Wasserleitung, die 1994 gebaut werden konnte, und dann auch der Neubau der Kita in Löpten – er hat das alles mit Herzblut und großem ehrenamtlichem Einsatz begleitet. Wenn Weltkriegstote auf den Waldfriedhof Halbe umgebettet wurden, dann war er oft mit seiner Trompete vor Ort, um ihnen musikalische die letzte Ehre zu erweisen.

Gode ist Ehrenbürger des Amtes

Nicht nur Friedrich Schönfeld erhielt in der jüngsten Zeit die Ehrenbürgerwürde im Schenkenländchen. Der bisherige Schweriner Bürgermeister Heinz Gode, der auch Vorsitzender des Amtsausschusses war, ist zum Ehrenbürger des gesamten Amtes ernannt worden. Seit 1993 wirkte er als Bürgermeister seines Dorfes, seit 2008 dann überdies an der Spitze des Amtsausschusses. Eine Aufgabe, die er mit ebensoviel Engagement erledigte wie die als Ortschef.

Ausgleichend und sachlich führte er stets durch die Sitzungen des Ausschusses, bei dem mit Vertretern aller Kommunen des Schenkenländchens auch oftmals viele verschiedene Meinungen zusammentrafen. In seinem Dorf etablierte sich unter seiner Führung über die vielen Jahre ein intensiver Austausch mit den Bewohnern – standen wichtige Entscheidungen an, wurde das Gespräch gesucht, um miteinander zu einer für alle verträglichen Lösung zu finden. Dass Heinz Gode sich Anfang des Jahres aus seinen politischen Gremien zurückgezogen hat, liegt daran, dass er aus Schwerin weggezogen ist.

Von Karen Grunow