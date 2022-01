Münchehofe

In Münchehofe wird es abends dunkel – und das bliebt es an vielen Stellen bis zum Morgengrauen auch. Die Straßenbeleuchtung ist nur nur noch lückenhaft intakt. Das ist schon lange ein Ärgernis für die Einwohner. Zeitungszusteller Ingo Fischer ärgert sich besonders darüber. „Ich irre regelmäßig im Dunkeln durch den Ort, um rechtzeitig die Zeitung zuzustellen“, schimpft er.

Besonders gefährlich für die Münchehofer Schulkinder

Er findet die Situation besonders für die Schulkinder gefährlich, die frühmorgens im Dunkeln zum Bus laufen müssen. An der Haltestelle in der Hauptstraße vor dem Deutschen Haus sind sie ebenfalls kaum sichtbar, die Straßenlaterne funktioniert nicht. „Gott sei Dank ist es noch nicht zu einem schweren Unfall auf dem Schulweg gekommen“, so Ingo Fischer.

Viele Münchehofer beschweren sich

Im Münchehofer Gemeinderat hat er das Thema wiederholt angesprochen. Doch getan hat sich nichts. Dabei steht er mit seiner Meinung nicht allein da. Bei einer Umfrage in der Gemeinde habe sich die überwiegende Mehrheit der Einwohner über die schlechte Straßenbeleuchtung beschwert, berichtet er. Deshalb wandte er sich nun an die Öffentlichkeit. „Hoffentlich wachen die Verantwortlichen dann einmal auf.“

Auch in der Neuendorfer Straße sind Laternen kaputt. Quelle: Frank Pawlowski

Münchehofes Bürgermeister Ralf Irmscher kann den Ärger gut verstehen. „Ich finde das auch nicht schön.“ Eigentlich sollten die Laternen Weihnachten längst wieder leuchten. Die Gemeinde hatte im vorigen Jahr eine Firma beauftragt, die komplette Straßenbeleuchtung in Münchehofe und den beiden Ortsteilen Birkholz und Hermsdorf zu erneuern.

Bürgermeister: Baustart spätestens Mitte Januar

Im November sollten die Arbeiten beginnen. Deshalb hatte die Gemeinde auf eine Reparatur der kaputten Laternen verzichtet. Das hätte sich nicht mehr gelohnt. Doch weil ein wichtiges Bauteil nicht lieferbar war, habe sich der Baustart verzögert. Inzwischen ist es da und die Firma kann endlich loslegen, schon in einigen Tagen soll es soweit sein. „Spätestens Mitte Januar geht es los“, verspricht der Bürgermeister.

110 neue LED-Laternen für ganz Münchehofe

Insgesamt 110 neue LED-Laternen werden montiert, auch das Innenleben der Masten wird komplett erneuert. Die Masten selbst bleiben stehen. Die Kosten liegen laut Irmscher zwischen 40.000 und 50.000 Euro. In einigen Jahren hat sich das für die Gemeinde rentiert. Seit der Umrüstung auf die LED-Technik, die 2015 abgeschlossen war, spart Münchehofe jährlich bis zu 12.000 Euro an Stromkosten für die Straßenbeleuchtung. Derzeit liegen sie bei rund 3500 Euro im Jahr.

Nachts werden die Laternen in Birkholz gedimmt

Ein Musterexemplar der neuen Laternen steht in Birkholz. „Sie leuchtet die Umgebung gut aus“, berichtet Ralf Irmscher. Die Laternen werden ab 23 Uhr gedimmt, damit es nachts nicht zu hell ist in Münchehofe, morgens ab fünf Uhr leuchten sie wieder normal.

Im Gemeinderat am 28. Januar wird die Straßenbeleuchtung ein Thema sein, außerdem steht der Haushalt auf der Tagesordnung. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Gemeinderaum neben der Feuerwehr in Münchehofe.

Von Frank Pawlowski