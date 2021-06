Teupitz

Das war mal ein angenehmer „Einsatz“ für die Jugendwarte der Freiwilligen Feuerwehren im Amt Schenkenländchen, als sie sich am Dienstag vor dem Rathaus in Teupitz versammelten. „Ich freue mich sehr, Ihnen nun den Citroën Jumpy übergeben zu können“, sagte Amtsdirektor Oliver Theel. Außer dem Fakt, dass das Mehrzweckfahrzeug rot sei, habe es nichts mit einer Feuerwehr zu tun, wie man es im herkömmliche Sinne vermutet. Denn das Fahrzeug ist nicht dafür gedacht, um mit ihm zu Einsätzen zu fahren. Es ist vielmehr das erste Jugendfeuerwehrauto im Amt, mit dem die Kinder und Jugendlichen der Kids- und Jugendfeuerwehren zu Veranstaltungen gebracht werden sollen, die vor allem der Brandschutzerziehung dienen. In der Hoffnung, dass das Fahrzeug alle Wünsche erfüllt, übergab Oliver Theel den Schlüssel an Amtswehrführer Robin Hutzschenreuter.

Jumpy hat neun Sitzplätze

Acht Jugendfeuerwehren und dazu fünf Kidsfeuerwehren gibt es aktuell im Amt Schenkenländchen. Derzeit lernen hier 135 Kinder und Jugendliche, was man alles wissen und können muss, um später im aktiven Dienst der Brandbekämpfer dabei zu sein. Da kommt es dann auch vor, dass von einem Ort zum anderen gefahren werden muss. Neun Sitzplätze bietet der Jumpy.

Land fördert Anschaffung

Robin Hutzschenreuter ist sich sicher, dass das Fahrzeug oft genutzt wird. Und wenn es nicht gerade im Einsatz ist, dann hat es seine Garage in der alten Wache in Münchehofe. Die Kosten für das Fahrzeug liegen einschließlich Beklebung und Überführung bei rund 30.000 Euro. Von dieser Summe fördert das Land Brandenburg mit 60 Prozent.

Von Gerlinde Irmscher