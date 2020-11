Schenkenlädchen

Robert Luban steht mit seinem Fahrrad am Straßenrand, als sich ein Lastwagen von hinten nähert. Er rauscht dicht an dem Unternehmer vorbei. Das war ganz schön knapp. Robert Luban kennt solche brenzligen Situationen. Er fährt fast täglich die sechs Kilometer mit dem Fahrrad von Teupitz zu seiner Firma in Halbe und zurück. „Mit einem Ohr horche ich immer nach hinten“, sagt er. Sicher ist sicher.

Riskante Überholmanöver

Den vorgeschriebenen Abstand beim Überholen hält hier kaum ein Autofahrer ein, berichtet Luban. Er muss gut aufpassen, um nicht abgedrängt zu werden. Mitarbeitern von ihm ist das schon passiert. Sie landeten im Straßengraben, zum Glück unversehrt. Einen schweren Unfall gab es bisher nicht. Trotzdem ist für Robert Luban der Bau eines Radweges überfällig.

Der Abschnitt von der Autobahnabfahrt in Richtung Halbe ist besonders stark frequentiert. Unfälle und Staus auf der A 113 werden hier gerne umfahren. Auch sonst ist das Verkehrsaufkommen hoch. Robert Luban glaubt, dass die L74 in diesen Bereich eine der am meisten befahrenen Straßen in Dahme-Spreewald ist.

Der ehrenamtliche Teupitzer Bürgermeister Dirk Schierhorn ist mit zum Lokaltermin gekommen. Er nickt. „Für Radfahrer ist das sehr gefährlich hier.“ Forderungen nach einem Radweg gibt es aus Halbe und Teupitz schon seit einigen Jahren. Erhört wurde das bisher nicht. Dirk Schierhorn und Robert Luban wollen das nicht länger hinnehmen. Sie finden, dass es höchste Zeit für den Radweg ist.

Beide sehen das Land Brandenburg und vor allem den Landkreis Dahme-Spreewald in der Pflicht „Ich erwarte, dass der Landkreis uns wohlwollend unterstützt“, sagt Robert Luban. Für den Teupitzer Bürgermeister ist das auch eine politische Frage. Er fordert mehr Beachtung für das Schenkenländchen ein, das zwischen den großen Zentren Königs Wusterhausen und Lübben in Dahme-Spreewald liegt. „Wir müssen immer sagen, dass wir auch noch da sind“, sagt Schierhorn. „Man darf nicht nur ins Flughafenumfeld schauen.“

Der Region werde das längt nicht mehr gerecht. „Immer mehr Leute ziehen ins Schenkenländchen. Das ist eine Gegend, die entgegen aller Prognosen wächst.“ Bei den Radwegen sieht er auch anderswo Nachholbedarf im Amtsbereich, etwa auf der B 179.

Bedarf beim Kreis bekannt

Der Bedarf eines straßenbegleitenden Radweges an der L74 zwischen Halbe und Teupitz ist beim Landkreis Dahme-Spreewald bekannt, wie eine Sprecherin auf MAZ-Anfrage mitteilte. In einer Liste des Landes von 2018 sei der Radweg als „weiterer Bedarf“ enthalten, konkrete Pläne für einen Bau seien beim Kreis aber nicht bekannt. „Allerdings ist der Abschnitt im Radverkehrskonzept des Landkreises enthalten.“

Zumindest das lässt im Schenkenländchen aufhorchen. „Wir freuen uns, wenn der Kreis das erkannt und den Radweg aufgenommen hat“, sagt Amtsdirektor Oliver Theel. „Wir können jede Unterstützung gebrauchen.“ Die Kommunen könnten das alleine nicht leisten. Theel unterstützt die jüngsten Forderungen aus Halbe und Teupitz nach dem Radweg. „Wir halten das für wichtig, weil die Straße für Radfahrer wirklich gefährlich ist.“ Im Radwegekonzept des Schenkenländchens steht der Abschnitt schon seit 2013.

Nach seiner Ansicht scheitert die rasche Umsetzung auch an den Anforderungen für Radwegbauten. „Sie sind eine große Hürde und treiben die Kosten extrem nach oben.“ Theel wünscht sich daher eine Vereinfachung, damit sich derartige Vorhaben schneller und kostengünstiger realisieren lassen.. Bei der L 74 sieht er das größte Problem jedoch darin, dass der Radweg über die Autobahn führen muss, womöglich muss eine extra Brücke neben der bestehenden gebaut werden.

Dirk Schierhorn verweist darauf, dass es Förderprogramme gebe, die dafür genutzt werden können. Notfalls müsste der Brückenabschnitt zurückgestellt werden. Robert Luban schwingt sich wieder aufs Rad. Er fährt zurück zur Firma nach Halbe. Er will darauf nicht verzichten, auch wenn es auf der L 74 mit dem Fahrrad weiter riskant bleibt. „Die Bewegung tut mir gut und ich bekomme den Kopf frei“, sagt er.

