Friedhofshalle in Schwerin: Bauprojekt stockt

Noch immer konnten die Bauarbeiten an der alten Friedhofshalle in Schwerin nicht beginnen. Das Gebäude soll auf dem seit langem entwidmeten Friedhof zu einem Ausstellungs- und Veranstaltungsort umgebaut werden. „Die Gesamtkosten sind enorm gestiegen“, erklärt der ehrenamtliche Bürgermeister Heinz Gode (Bürgerinitiative Schwerin). Die ursprüngliche Kalkulation für den Antrag auf Fördermittel aus dem EU-Programm Leader funktioniere nicht mehr. 264 800 Euro wurden der Gemeinde im Sommer vergangenen Jahres zugesichert. Nun sei der Bauamtsleiter des Amtes Schenkenländchen mit den Mittelgebern im Gespräch, wie das zu lösen sein kann. Die Planung jedenfalls sei abgeschlossen, so Gode. Aber die Bauleistungen können derzeit noch nicht ausgeschrieben werden. Die Gemeinde hatte mehrfach vergeblich Leader-Gelder beantragt für das von vielen Bürgern favorisierte Projekt. Umso größer die Freude, als es dann doch endlich im vergangenen Jahr den Zuschlag für den Umbau der kleinen 1938 errichteten Aussegnungshalle gab.

Der Haushalt ist ausgeglichen

Die nötigen Eigenmittel der Kommune sind Bestandteil des neuen Haushalts, der in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter verabschiedet werden konnte. „Er ist ausgeglichen – wenn auch mit Mühe und Not“, sagt Heinz Gode. Eine weitere darin aufgenommene Baumaßnahme ist die geplante Asphaltierung des Lindenwegs. Demnächst folgen die Ausschreibungen und es soll eine Anliegerversammlung geben, kündigt Gode an.

In ihrer Sitzung diskutierten die Gemeindevertreter auch, ob die Kindertagesbetreuung an das Amt übertragen werden soll, um künftig alle Kitas im Schenkenländchen gemeinsam verwalten und organisieren zu können. Das wurde befürwortet. Allerdings, so Gode, ist den Gemeindevertretern sehr wichtig, dass der künftige Vertrag weiterhin die Nutzung des jetzigen Mehrzweckraumes in der Kita durch die Gemeinde möglich macht.

Infostele wurde abgelehnt

Was allerdings keinen Zuspruch fand: Der Vorschlag, an der Feuerwehr eine Informationsstele mit digitalem Display zu installieren. Idee dahinter ist, dass künftig in allen Kommunen solche Stelen aufgestellt werden, um sowohl touristische als auch für die Einwohner relevante Infos aufzuzeigen. An dem Konzept kritisierten die Schweriner zum einen den vorgesehenen Aufstellungsort, den sie als weniger touristisches Ziel empfinden. Und die Tatsache, dass die jährlichen Betriebs- und Wartungskosten von der Gemeinde getragen werden müssten. Diese sind mit rund 3000 Euro taxiert. Die Stele wurde deshalb von den Gemeindevertretern abgelehnt.

