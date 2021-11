Märkisch Buchholz

Besucher eines Vortrages am 5. November in Märkisch Buchholz lernen den Schriftsteller Franz Fühmann (1922-1984) auf Japanisch kennen. In dem nach ihm benannten Literatur- und Begegnungszentrum in der Alten Schule spricht Tomomi Kleinert darüber, wie Fühmann in Japan aufgenommen wird und wie bekannt seine Bücher dort sind. Es soll an dem Abend aber auch um Land und Leute gehen.

Japanische Germanistin forscht zu Fühmann

Die japanische Germanistin ist derzeit Doktorandin an der Berliner Humboldt-Universität. Sie forscht zu Fühmnanns Literatur. In Märkisch Buchholz wird sie erzählen, warum sie sich von seinen Büchern so angezogen fühlt. Gleichzeitig nimmt sie die Zuhörer mit auf eine Reise durch ihr Heimatland, indem sie über Orte, Menschen und Gepflogenheiten berichtet. Dazu werden Tee und Sake gereicht.

Franz Fühmann lebte von 1958 bis zu seinem Tod 1984 in Märkisch Buchholz. Quelle: MVD

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist dank einer Förderung vom Brandenburgischen Literaturrat und vom Landkreis Dahme-Spreewald frei. Die Gäste werden um eine kleine Spende für die Getränke gebeten. Veranstalter ist der internationale Fühmann-Freundeskreis.

Vorbereitungen für das Fühmann-Jahr 2022

Torsten Woitke vom Freundeskreis ist einer der ehrenamtlichen Helfer, die kulturelle Ereignisse wie dieses in Märkisch Buchholz ermöglichen. Gerade laufen die Vorbereitungen für gleich mehrere Veranstaltungen im kommenden Jahr, das der Freundeskreis aus Anlass des 100. Geburtstages des Schriftstellers zum Fühmann-Jahr ausgerufen hat.

Buchvorstellung zum Auftakt des Fühmann-Jahres

Der Auftakt ist am 15. Januar, Fühmanns Geburtstag, in der Begegnungsstätte in Märkisch Buchholz. Ein Buch über Fühmanns Zeit in Märkisch Buchholz wird vorgestellt, Autor Paul Allfred Kleinert liest daraus. Fühmann lebte von 1958 bis zu seinem Tod in der Kleinstadt, in der er auch beigesetzt wurde. Er war einer der bedeutendsten Schriftsteller der DDR („Das Judenauto“, „Die dampfenden Hälse der Pferde im Turm von Babel“).

Zum Fühmann-Geburtstag erscheint im Januar eine Sonderausgabe des Märkisch Buchholzer Stadtboten mit Lesetipps und den Terminen 2022. Laut Torsten Woitke sind acht Veranstaltungen im Begegnungszentrum geplant, darunter im März ein Filmvormittag für Kindereinrichtungen aus dem Schenkenländchen, ein Tag der offenen Tür mit Hoffest am 18. Juni und zu Fühmanns Todestag am 8. Juli ein Rundgang über den Friedhof mit Anekdoten und Musik.

Von Frank Pawlowski