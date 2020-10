Dahmeland-Fläming

In der nächsten Woche gibt es in der Nacht zu Dienstag, von circa 22 Uhr bis 1.30 Uhr, Veränderungen in den Fahrplänen der S-Bahn aufgrund von Bauarbeiten auf den Gleisen.

So fallen die Fahrten der S-Bahn-Linien zwischen Schöneweide und Baumschulenweg aus und werden mit Bussen ersetzt. Zwischen Grünau und Adlershof fährt die S-Bahn nur im 20-Minutentakt. Die S 45 fährt zudem von Baumschulenweg bis Südkreuz drei bis fünf Minuten früher. In der Gegenrichtung fährt die S 45 von Südkreuz bis Baumschulenweg ebenfalls fünf Minuten früher. Von Schöneweide bis Betriebsbahnhof Schöneweide fahren die Züge zwei Minuten früher ab. Die Linie S 46 fährt zudem von Baumschulenweg bis Köllnische Heide zwei Minuten später ab. In der Gegenrichtung fährt die S 46 in Köllnische Heide eine Minute früher. Außerdem fährt auch die Linie von Schöneweide bis Betriebsbahnhof Schöneweide drei Minuten früher. Auf dieser Linie kommen zwischen Königs Wusterhausen und Schöneweide in diesem Zeitraum nur Kurzzüge aus vier Wagen zum Einsatz. Daher sollte man die Kennzeichnung der Halteabschnitte auf den Bahnsteigen im Auge behalten. Auch die S 47 fährt in beiden Fahrtrichtungen circa zwei Minuten früher los als sonst.

Im Regionalverkehr fallen Züge des RE 5 in den Nächten zu Samstag und zu Dienstag, jeweils ab 20 Uhr, zwischen Berlin Südkreuz und Rangsdorf aus. Stattdessen fahren aber S-Bahnen und auch Ersatzbusse. Zusätzlich fährt der RE 5 in dieser Zeit von Rangsdorf Richtung Wünsdorf-Waldstadt etwa acht Minuten später. Bei der RB 14 gibt es in der nächsten Woche am Donnerstag nur eine kleine Änderung. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 22.15 Uhr werden nämlich Großteile einer Weiche ausgewechselt. Daher muss der Zug in Schönefeld Flughafen bereits zwei Minuten früher losfahren. Dasselbe gilt für die RB 24. Außerdem gibt es für die RB 24 einige Änderungen am Wochenende. Am Samstag fallen die Züge zwischen Halbe und Lübbenau aus und werden jeweils durch zwei Busse ersetzt, wodurch sich Fahrtzeiten ändern und nicht alle Haltestellen angefahren werden. Einzelne Züge dieser Linie fahren von Zeesen bis Halbe bis zu neun Minuten später.

Von MAZonline