Peter Cornelius wollte sich selbst ein Bild der Lage machen. Vor ein paar Tagen stieg der Vorsitzende des Fahrgastverbandes „Pro Bahn“ Berlin-Brandenburg am Bahnhof Berlin-Lichtenberg in den Regionalzug RB24 ein. Sein Fahrtziel: Burg im Spreewald. Wie erwartet musste Cornelius am Bahnhof Bestensee aussteigen. Die Zugstrecke Berlin-Lübbenau- Cottbus/Senftenberg ist derzeit wegen Gleisarbeiten zwischen Bestensee und Halbe gesperrt, ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ist eingerichtet. Betroffen sind die beiden Regionalbahnlinien RB24 und RE2.

Was Bahn-Fan Cornelius beim Umsteigen in Bestensee erlebte, deckte sich eins zu eins mit den negativen Berichten von Pendlern, die dem Fahrgastverbandschef seit der Einrichtung des SEV am 10. Juli immer wieder zu Ohren kommen. „In Bestensee erfolgte schlichtweg nur eine Ansage des Zugbegleiters ‘ Der Zug endet hier‘ - einen Hinweis auf den Ersatzverkehr und den Ort der Haltestelle des Ersatzverkehrs gab es nicht“, sagt Cornelius.

Unübersichtliche Lage an den Bahnhöfen

Auf dem Bahnhof sei der Weg vom Bahnsteig zum Schienenersatzverkehr nicht ausgeschildert gewesen. „Gegenüber dem Bahnsteig ist eine Haltestelle eines Regionalbusses, aber dies war offenbar nicht die Haltestelle des Ersatzverkehrs“, konstatiert der Fahrgastvertreter. Er sei dann schließlich der Masse der rund 120 Reisenden gefolgt, die die Gleise überquerten und sich vor das Bahnhofsgebäude in Bestensee begaben. Dort hielten viele Regionalbusse, einen Hinweis auf den SEV fand Cornelius nicht.

Dann irgendwann kam ein Reisebus, der auch nicht sichtbar als Ersatzverkehr zu erkennen war, in den aber viele seiner Mitreisenden aus dem Zug davor einstiegen, erzählt er. Darunter auch ein Paar mit Kinderwagen. „Der Bus war nicht barrierefrei, die Mutter musste das Kind die Stufen am Einstieg hochtragen, der Vater klappte den Kinderwagen so weit wie möglich zusammen und irgendwie hat der Mann es dann geschafft, den Kinderwagen mit in den Reisebus zu nehmen“, schildert Cornelius. Es kamen drei weitere Busse, die die Fahrgäste einsammelten. Nach rund 25 Minuten Fahrt kamen sie in Halbe an.

SEV „extrem verbesserungswürdig“

Dort ein ähnliches Spiel: „Bei der Ankunft in Halbe gab es auch keinerlei Ausschilderung für den Weg von Haltestelle des Ersatzverkehrs zum Bahnsteig“, sagt der Bahnfahrer. Sich irgendwie den Weg zum Gleis gebahnt, konnte er nach kurzem Warten in einen Zug der Bayerischen Regionalbahn, den die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft ODEG offensichtlich angemietet hatte, einsteigen und bis nach Burg weiterfahren.

Cornelius‘ Fazit zum SEV: „Die Ausschilderung an den Bahnhöfen Bestensee und Halbe ist nicht vorhanden und daher extrem verbesserungsfähig.“ Die Ersatzbusse sind oft nicht barrierefrei, was die Mitnahme von Kinderwagen und Koffern erschwert. Radler und Rollstuhlfahrer schauen ganz in die Röhre. Der Fahrgastvertreter hat seinen Erfahrungsbericht an den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VVB) geschickt – in der Hoffnung, dass sich der Service im Sinne der Bahnkunden verbessert. Allzu viel Hoffnung hat er aber nicht.

Die für den SEV eingesetzten Reisebusse sind meist nicht barrierefrei. Quelle: Peter Cornelius

Lange Reisezeiten, komplizierte Fahrtwege

„Schon vor Beginn der natürlich wichtigen Gleisbauarbeiten und der damit verbundenen Streckensperrung haben wir als Fahrgastverband darauf hingewiesen, dass das geplante Ersatzkonzept des VBB vollkommen unzureichend ist“, sagt Cornelius. So habe man etwa vorgeschlagen, den RE5 Berlin – Finsterwalde, bis Cottbus mit einem Halt in Calau zu verlängern und dadurch den Umleitungsverkehr mit mehr Zügen zu verbessern.

Vom VBB gab es dazu keine Antwort. Auch auf MAZ-Nachfrage nicht. „Jetzt haben wir den Salat und die Bahnkunden, unter ihnen zahlreiche Pendler, müssen deutlich längere Reisezeiten und umständliche Reisewege hinnehmen.“

Um alles auf diesem Aushang in Bestensee lesen zu können, muss man sich entweder strecken, oder hinknien. Quelle: Gerlinde Irmscher

Landkreis will VBB zu Verbesserungen drängen

Auch bei der Kreisverwaltung von Dahme-Spreewald sind in den vergangenen Tagen Beschwerden über den SEV bei den Linien RB24 und RE2 eingegangen. „Derzeit erreichen uns Beschwerden von Pendlern und Touristen“, sagt Heike Zettwitz, Beigeordnete und Dezernentin für Verkehr, Bauwesen und Umwelt.

Die Reisenden klagten, dass sie ihre Fahrräder und Kinderwagen nicht mit in die Ersatzbusse nehmen können und dass die Takte in Bestensee und Halbe zwischen Bahn und Bus nicht gut abgestimmt seien. „Durch den Ersatzverkehr verlängerte Reisezeiten und erforderliche Umstiege strapazieren die Reisenden“, so Zettwitz.

Landrat Stephan Loge (SPD) hat nun einen Brief an VBB-Geschäftsführerin Susanne Heckel geschrieben, in dem er eine Verbesserung der Verkehrssituation anmahnt. Loge lässt nach Kreisangaben prüfen, ob die Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald (RVS) Kapazitäten hat, um die Taktzeiten der Ersatzbusse zu erhöhen. Insbesondere mit Blick auf das bevorstehende Schuljahr und den Schülerverkehr gelte es, die Situation zu verbessern. Die Gleisbauarbeiten auf der Strecke sollen noch bis zum 10. September andauern.

Von Jérôme Lombard