Schlepzig

Nach drei spannenden Monaten endet nun am Freitag die Aquamediale. Das vom Landkreis Dahme-Spreewald in Schlepzig veranstaltete internationale Kunstfestival, das von den Akteuren des Fördervereins aquamediale e. V. organisiert worden ist, klingt mit einer Finissage aus.

Los geht es um 14 Uhr mit der Vorstellung des Katalogs „Das Goldene Zeitalter der Spreewaldmaler“ mit Herausgeber und Autor André Matthes im Weidendom. Um 14 Uhr folgt die Präsentation des Katalogs „Die Straße entlang ...“ im Hof des Künstlerhauses Eisenhammer. Durch die gleichnamige Ausstellung sollte Schlepzig selbst zu einer begehbaren Installation werden, denn die Postkarten-Sammlung des Ortschronisten Ernst Schiela wurde Anlass, das Früher im Heute zu spiegeln. Das Projekt war ein weiterer Baustein des Aquamediale-Programms, das die eigentliche Open-Air-Ausstellung elf internationaler Künstlerinnen und Künstler rahmte.

Diese hatten eigens für den Ort neue Werke kreiert, sie hatten sich mit der Landschaft und der Geschichte auseinandergesetzt, ihre eigene Herangehensweisen reflektiert, manchmal zutiefst persönliche Erfahrungen oder auch gesellschaftliche Phänomene in ihre Arbeiten einfließen lassen. Dafür waren sie mehrfach vor Ort, was durch die Pandemie-Bedingungen für alle Beteiligten immer wieder logistisch herausfordernd wurde.

"Traumfressendes Biest" nannte Gong Zhang diese mit goldfarbigen Motiven versehene große Kugel, die unvermittelt zwischen den Bäumen am Ufer auftaucht. Quelle: Karen Grunow

Die entstandenen Werke sind noch bis zum Samstag in Schlepzig zu sehen. Dafür müssen die Kunstinteressierten sich auf das Wasser begeben und auf der Hauptspree unterwegs sein. Denn sämtliche Kunstobjekte sind so am, im oder über dem Wasser installiert, dass sie eben tatsächlich nur per Kahn oder Kanu zu entdecken sind.

Bekannte Künstler wie Jim Avignon und Dan Faberoff schufen Werke

Auch am Freitagabend wird es Gelegenheit zu einer „Kunstkahnfahrt“ geben. Der offizielle Teil der Finissage startet um 17 Uhr im Hof der Destillerie „Stork Club“. Erwartet werden neben dem Kurator Harald Larisch auch Landrat Stephan Loge (SPD) und der für Kultur zuständige Dezernent des Landkreises, Stefan Wichary. Neben den Künstlern werden dann auch so einige Schlepziger dabei sein, die die diesjährige Aquamediale unterstützt haben: Feuerwehrleute, die halfen, Einwohner, die Künstlern ihre Grundstücke öffneten zum Aufbau der Arbeiten, und natürlich die Kahnfährleute, die zu den Arbeiten von Jim Avignon, Dan Faberoff und David Behar Perahia, Nadine Glas, Alex Gross, Marie-Annick Le Blanc, Sol Namgung, Mayumi Okabayashi, Mark Swysen, Gong Zhang und Robin Zöffzig stakten. Umrahmt wird die Finissage vom Gitarrenduo Simon & Tobias Tulenz.

Installation "Unterwasser – Unterwegs" von Marie-Annick Le Blanc: Eintauchen in eine wundersame Zauberwelt. Quelle: Karen Grunow

Ab 18 Uhr läuft außerdem eine „Abrissparty“; Robin Zöffzig ist der erste der Künstler, der sein Werk abbauen wird. Sein „El Dorado“ war ursprünglich als Wandmalerei gedacht, was jedoch aus Gründen des Denkmalschutzes im Ort so nicht umgesetzt werden konnte. Deshalb wurde sein Bild stattdessen auf ein großes Banner gedruckt. Das will er nun am Freitag von der Fassade reißen und in 444 Teile zerfetzen.

Auch wenn die Aquamediale nun offiziell endet, wird es noch einige weitere Aktivitäten rund um diese nunmehr 14. Ausgabe des Kunstfestivals geben. So fand im Sommer ein „KinderKunstProjekt“ unter Leitung von Micha Brendel statt. Dank zusätzlicher Förderung wird im Oktober ein weiter Workshop für Kinder realisiert werden können. Außerdem will der Förderverein aquamediale e.V. demnächst noch ein weiteres Buch vorstellen: In „Zukunft der Tradition“ geht es um Visionen des Handwerks in Zeiten künstlicher Intelligenz. Damit wird Bezug genommen auf das große Motto der 14. Aquamediale – „Hand Werk Kunst“.

Von Karen Grunow