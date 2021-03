Schöbendorf

Ein Franke, eine Belgierin und ein Engländer machen im Baruther Urstromtal Käse: Landwirt Rainer Schmitt hält in Schöbendorf zurzeit rund 450 Jersey-Rinder, aus ihrer Milch machen Yule Seifert und Paul Thomas Käse und Kefir. Das Dreigespann versteht sich blind. „Wir haben uns nicht gesucht, aber das Leben hat uns hier zusammengewürfelt und es passt einfach“, erklärt der 46-jährige Schmitt.

Zur Galerie Ein Bilder-Besuch auf den Höfen von Landwirt Rainer Schmitt und der beiden Käsemacher Yule Seifert und Paul Thomas . Diese Woche öffneten sie ihren Hofladen. Das nächste Mal ist Gründonnerstag von 15.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Zufall führte die Käsemacher in Deutschland zusammen

Er war es, der mit dem Käse-machen 2018 im Baruther Ortsteil angefangen hatte. Der erste Anlauf klappte nicht wie gewünscht. Dann kam der Zufall ins Spiel: Eine Frau aus Blankenfelde-Mahlow war bei einem Käse-Kurs von Biochemiker Paul Thomas. Ihm gab sie die Info, dass in Schöbendorf jemand für die Käse-Herstellung gesucht wird. Der Engländer und seine Freundin sahen sich Schöbendorf an, im Sommer 2020 übernahmen die beiden schließlich die Räume zur Käse-Herstellung.

Alle seine 450 Kühe, die die Milch für den Urstomkäse liefern, haben Namen, erklärt Landwirt Rainer Schmitt. Quelle: Jutta Abromeit

Seit dieser Woche nun öffnen sie freitags von 15.30 bis 18 Uhr am ehemaligen Wirtshaus ihren Hofladen und „wegen Ostern nächste Woche schon am Gründonnerstag“, so Yule Seifert zu dem Zossener Hartmut Flemig. Der Angler war auf der Durchfahrt und stand plötzlich im Hof: „Ich wollte mal gucken, wie weit das hier ist.“ Seine Angelfreunde hatte er mit der Aussicht auf heimischen Käse schon „angefüttert“, wie er sagt. Nun soll er bald mal was zum Kosten mitbringen.

Und zum Kosten gibt es bei dem Urstrom-Käse inzwischen einiges: den „Baruther Urstromtal“, einen Weichkäse, der langsam zerläuft, wenn er aus dem Kühlschrank kommt, einen Frischkäse, einen dunklen Käse und einen Weichkäse mit Ascheschicht. Außerdem bieten Seifert und Thomas Kefir aus eigener Herstellung sowie Quark, Joghurt und frische Milch an.

Von der Architektur zum Käsemachen

Von Beruf ist Yule Seifert Architektin und Bauingenieurin. Das drängt einfach die Frage auf nach dem Weg zum Käse. Die 31-Jährige lacht und erzählt mit niederländischem Akzent: „Schon als Studentin habe ich in Löwen bei Brüssel samstags in einem Käseladen gearbeitet. Das hat mich gefesselt, ich wollte selbst wissen, wie man das macht.“ Deshalb arbeitete sie auch später noch nebenberuflich dort. Heute sagt sie: „In Deutschland ist die Käsewelt ganz klein, hier sind fast alle Käsemacher Quereinsteiger.“

Sie und ihr Partner haben inzwischen eine sehr strukturierte Woche: „Montags und dienstags produzieren wir Käse.“ Das heißt: Um sechs Uhr früh holen sie sich bei Landwirt Schmitt insgesamt 700 Liter Milch von den Jersey-Rindern nebenan. Die wird hocherhitzt, dann ist sie pasteurisiert. Anschließend kommt der kreative Teil der Arbeit: Nach eigener Rezeptur mischen die beiden den Rohstoff, aus dem ihr Käse wird.

Diesen Rohstoff schöpfen sie dann in Formen. Und dann müssen die kleinen Käsekörper reifen. In luftigen Regalen lagern sie, oft kommen die Käsemacher zum Begutachten und Wenden. „Käsemachen ist eine körperlich sehr anstrengende Arbeit“, erklärt Yule Seifert, und alles muss äußerst sauber sein. „Darüber wundern sich viele, die uns besuchen“, sagt sie. Der gesamte Mittwoch geht fürs Reinigen aller Räume und Arbeitsutensilien drauf. Am Donnerstag folgt Büroarbeit: Einkäufe bestellen, Kunden-Wünsche verpacken und versenden.

So sehen sie aus, die Produkte aus dem Urstromtal. Quelle: Jutta Abromeit

Freitagfrüh holen sie wieder Milch, die frische zum Verkauf; sie steht später neben dem Kefir in braunen Flaschen. Diese Milch ist etwas besonderes, davon sind alle drei überzeugt. Landwirt Schmitt erklärt: „Unsere Jersey-Rinder sind die optimale Bio-Kuh: nicht zu schwer, langlebig und sie bekommen in ihrem Leben zehn Kälber.“ Yule Seifert sagt: „Diese Milch hat sechs Prozent Fett und vier Prozent Eiweiß.“ Sechs Liter davon braucht sie für ein Kilogramm Käse. „Bei herkömmlicher Milch wäre doppelt so viel nötig“, sagt sie, und streichelt „Schokolade“, ihre dunkle Lieblingskuh.

Von Jutta Abromeit