Schönefeld

Am Montag kam es in der Thomas-Dachser-Allee in Schönefeld nach der Missachtung der Vorfahrtsregelung zur Kollision eines Volkswagen mit einem Kleinwagen der Marke Ford. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 3500 Euro. Eine 51-jährige Beifahrerin hatte bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen erlitten.

Anzeige

Von MAZonline