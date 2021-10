Nah an Berlin, nah am Flughafen BER: Schönefeld ist als Unternehmensstandort attraktiv. Das hat auch der Immobilienentwickler Alpine Finanz Bau erkannt. An der Mittelstraße sollen mit dem BB Business Hub 17.000 Quadratmeter neue Büroflächen entstehen. Trotz Corona und Baustoffmangels liegt das Vorhaben im Zeitplan.