Schönefeld: Die jüngste Gemeinde in Brandenburg

In keiner anderen Gemeinde in Brandenburg leben so viele junge Menschen wie in Schönefeld. Über die Hälfte der Einwohner sind jünger als 42 Jahre. Das ergab eine Studie vom RBB 24 am Freitag über die Einwohnerzahlen im Land Bandenburg. 2010 und 2011 waren im Durchschnitt die Einwohner in der Gemeinde Schönefeld 40,7 Jahre alt. Zwischen 2012 und 2017 stieg der Altersdurchschnitt auf 41,7 Jahren. Seit 2018 wird die Gemeinde wieder jünger. 2020 lag das Durchschnittsalter bei 40,9 Jahren. Damit ist Schönefeld mit Abstand die jüngste Gemeinde in Brandenburg. Auf Platz zwei folgen die Gemeinden Dallgow-Döberitz im Havelland und Großbeeren in Teltow Fläming mit einem Mittelwert von 42,4.

Schönefeld ist eine der stärksten wachsenden Gemeinden in Dahme-Spreewald. 2010 begannen einige Bauprojekte in Schönefeld. Rund um den BER und dem Rathaus entstehen neue Arbeitsplätze und Wohnflächen. Das macht die Gemeinde immer attraktiver für junge Arbeitssuchende. Seit dem Bauboom ist die Einwohnerzahl in der Gemeinde auf 17 017 gestiegen. Vor allem der Ortsteil Schönefeld zieht neue Einwohner an. Seit 2014 zogen über 2000 Menschen in den Ortsteil Schönefeld. Somit hat der Ortsteil über 5200 Einwohner.

Infrastruktur in Schönefeld soll mitwachsen

In die neuen Wohnflächen ziehen vor allem junge Menschen oder neu gegründete Familien. „Die Nähe zu Berlin ist besonders attraktiv. Gerade junge Familien finden hier neue moderne Wohnungen mit höchstem Standard vor, die sie sich auch noch leisten können“ sagte Solveig Schuster, Sprecherin der Gemeinde Schönefeld. Deswegen wird die Gemeinde immer jünger. 2020 waren 22,2 Prozent der Einwohner unter 20 Jahre alt in Schönefeld. Die junge und wachsende Einwohnerzahl stellt Schönefeld aber vor einige Herausforderungen. Denn Schönefeld will nicht nur eine „Schlafstadt“ werden für die Pendler nach Berlin. „Neben dem Wohnungsbau muss die Infrastruktur mitwachsen, damit Familien sich hier wohlfühlen und auch längerfristig bleiben wollen. Das beginnt bei der Bereitstellung von entsprechenden Kitas und Schulplätzen und reicht bis hin zu Spielplätzen, aber auch Kultur- , Bildungs- und Freizeiteinrichtungen“, sagte Schuster. Die meisten der zugezogenen Familien werden wahrscheinlich Wurzeln in Schönefeld schlagen, so Solveig. Trotzdem muss man drauf achten, dass die neuen Einrichtungen demografisch wandelbar sind und sich flexibel an veränderte Bedürfnisse anpassen lassen.

Im größten Entwicklungsgebiet im Schönefelder Norden wird es einen städtebaulichen Wettbewerb geben, der neben der Wohnbebauung die erforderliche Infrastruktur einschließt. „Hier hat sich Schönefeld auf die Suche nach den besten Ideen begeben. Hier sollen später einmal nicht nur 10 000 weitere Schönefelder wohnen, sondern tatsächlich auch „leben“ können“, sagte Schuster. Insgesamt will man mit dem „INSEK“ Projekt die Lebensqualität der Menschen erhöhen.

Neben der Gemeinde Schönefeld hat nur die Gemeinde Schulzendorf ebenfalls einen Anteil von über 20 Prozent an unter 20-Jährige im Landkreis. Damit haben beide Gemeinden im Durchschnitt mehr Jugendliche als das Land Brandenburg, wo der Anteil der unter 20-Jährigen bei 18,3 Prozent liegt.

Den geringsten Anteil an Jugendlichen in Dahme-Spreewald hat die Gemeinde Jamlitz. Sie ist auch gleichzeitig eine der ältesten Gemeinden im Landkreis. Das Durchschnittsalter ist dort 52,3 Jahre. 2010 waren die Einwohner im Durchschnitt noch 48,7 Jahre alt. In Jamlitz sind etwa 31,4 Prozent der Einwohner über 65. Die meisten Einwohner über 65 Jahre durchschnittlich hat aber die Gemeinde Schwielowsee mit 32,7 Prozent. In Schönefeld sind es nur 14,8 Prozent.

Insgesamt sind die Einwohner in Dahme- Spreewald im Schnitt 46,8 Jahre alt. Damit liegt die Gemeinde noch unter dem Durchschnitt des Landes Brandenburg. Dieser liegt bei 47,2 Jahren. Anders als in Schönefeld, werden die Einwohner im Bundesland durchschnittlich älter. Die Zahlen der Studie vom RBB orientieren sich an dem Zensus vom 9. Mai im Jahr 2011.

