Schönefeld

Am Dienstag mitten im morgendlichen Berufsverkehr wurde die A 13 in Fahrtrichtung Berlin gesperrt. Der Grund dafür war ein Verkehrsunfall zwischen der Ausfahrt Ragow und dem Schönefelder Kreuz. Der Motor einer Sattelzugmaschine der Marke Iveco platzte unerwartet, so dass große Mengen Öl ausliefen und sich auf der Fahrbahn verteilten. Auch ein Pkw Hyundai, der hinter dem Lkw fuhr, wurde von der Ölfontäne getroffen. Der Fahrer des Pkw konnte durch einen Glücksfall das Fahrzeug blind zum Stillstand bringen, ohne mit anderen Verkehrsteilnehmern zu kollidieren.

Die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei mussten die großflächige Ölspur auf der Autobahn beseitigen. Der Sattelzug wurde abgeschleppt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf 7000 Euro.

Von MAZonline