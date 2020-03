Schönefeld

Auf der BAB 10 zwischen der Ausfahrt Rangsdorf und dem Schönefelder Kreuz kam es am Montagabend zu einem Unfall. Der Fahrer eines Pkw Porsche war auf der Fahrt in Richtung Ost einem plötzlich ausscherenden Kleintransporter ausgewichen und dabei gegen die Leitplanke geprallt. Es wurde niemand verletzt. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 15 000 Euro.

Von MAZonline