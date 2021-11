Schönefeld

Mit der Veröffentlichung eines Phantombildes erhofft sich die Kriminalpolizei in Schönefeld Hinweise zu einem Verfahren wegen Körperverletzung und einer versuchten Sexualstraftat. Eine Frau war am 7. Juli 2021 gegen 23.30 Uhr von einem Unbekannten an einem Mehrfamilienhaus im Schwalbenweg angesprochen und mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Des Weiteren hatte der Täter versucht, ihr die Hose auszuziehen. Vermutlich von der starken Gegenwehr der Frau überrascht, ließ der Angreifer von ihr ab und verließ in Begleitung eines weiteren Mannes den Ort des Geschehens.

Wer kann Hinweise zur Identität des Abgebildeten oder seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort geben? Wer hat die Tat am 7. Juli 2021 gegen 23.30 Uhr beobachtet? Wer hat den Mann am fraglichen Tag zwischen 23 Uhr und Mitternacht in Schönefeld gesehen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Flughafen in Schönefeld unter Telefon 030/63 48 00.

Von MAZonline