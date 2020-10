Schönefeld

Vor Terminal M steht eine kleine Traube von Menschen, die sehr konzentriert in ihre Handys schauen. Um sie herum stehen Koffer und Taschen. Viele sind gerade aus Tiflis oder Bukarest gelandet –Corona-Risikogebiete. Im Terminal M am Flughafen Schönefeld befindet sich das Covid-19-Testzentrum des Deutschen Roten Kreuz ( DRK).

Für Reisende, die aus einem Risikogebiet kommen, besteht seit dem 8. August bundesweit die Pflicht sich innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise auf Corona testen zu lassen. Theoretisch könnten sie das auch beim Hausarzt, im Krankenhaus oder einer anderen Teststelle in Berlin machen, aber das kostet. Im DRK Testzentrum übernimmt der Bund die Kosten.

Aber wie erfahren die Reisenden eigentlich davon, dass sie sich testen lassen müssen? „Es gibt Durchsagen und Schilder in den Terminals. Aber noch besser wäre es, wenn die Airlines das direkt bei der Landung sagen würden“, findet Wolfgang Reitsch, der Leiter des Testzentrums. Vor allem Reisende, die an den weiter entfernten Terminals K oder L landen, würden das Zentrum oft nicht finden.

Mit Händen und Füßen gegen die Sprachbarriere

Über eine App können die Reisenden sich schon vor dem Zentrum registrieren und bekommen einen eigenen Barcode. Die App funktioniert in neun Sprachen, von Englisch bis Polnisch. Aber das reicht trotzdem oft nicht. „Eigentlich müssten wir hier 40 Sprachen sprechen. Aber wenn wir nicht mehr weiter kommen, haben wir ja immer noch Hände und Füße“, sagt Wolfgang Reitsch augenzwinkernd. Der Leiter des Testzentrums kennt alle Abläufe bis ins kleinste Detail und hat Adleraugen. „Bitte desinfizieren Sie ihre Hände!“, ruft er gerade einem Pärchen im Vorbeigehen zu.

Seit Anfang Oktober hat das DRK das Testzentrum offiziell übernommen. Zuvor hatte das Land Brandenburg bei der Umsetzung der Teststrategie mit dem Land Berlin kooperiert. Bis vor Kurzem wurde die Teststelle in Schönefeld noch gemeinsam von der Charité Berlin und der Vivantes Netzwerk für Gesundheit betrieben. Aber auch schon zu der Zeit hat das DRK das Testzentrum unterstützt. „Deshalb war die Übernahme auch keine große Umstellung. Viele von uns kannten die Abläufe schon“, erklärt Lee Schumann, Referent für Einsatzdienste beim DRK.

Ausreisende werden nicht getestet

200 bis 700 Tests werden hier pro Tag durchgeführt. Die Abläufe sind klar strukturiert, damit niemand lange warten muss. Auf einer Tafel sehen die DRK-Mitarbeitenden, wann der nächste Flieger aus einem Risikogebiet landet. „Wir testen eigentlich jeden, vorausgesetzt er oder sie reist aus einem Risikogebiet an“, sagt Wolfgang Reitsch. Vorne an der Tür zum Testzentrum werden diejenigen ausgesiebt, die aus sicheren Gebieten anreisen. Und manchmal kommen auch Urlauber, die sich gerne vor ihrem Abflug testen lassen wollen. „Von denen haben wir jeden Tag eigentlich welche. Die kommen hier oft eine Stunde vor Abflug an und sind dann sehr enttäuscht, wenn sie erfahren, dass wir nur Ankommende testen dürfen“, Reitsch zuckt mit den Schultern.

Mit frisch desinfizierten Händen und einem frisch generierten Barcode werden die Reisenden dann an einem Schalter begrüßt. Hier drücken ihnen DRK-Mitarbeitende einen Zettel mit einer Nummer und ein Röhrchen in die Hand. Die Nummer ist heilig, nur mir ihr wissen die Getesteten später, ob der Test positiv oder negativ ausgefallen ist.

In zwei Tagen ist das Ergebnis da

Mit dem Röhrchen in der Hand landen sie dann in einer Kabine und dürfen Christian Gluschke ihren Rachen entgegenstrecken. Der Rettungssanitäter ist in seiner Schutzausrüstung kaum zu erkennen: Er trägt einen blauen Kittel, blaue Gummihandschuhe, eine weiße Maske und eine grüne Haube auf dem Kopf. Der Abstrich im Rachen dauert meistens nur wenige Sekunden. „Jeder Mensch ist anders, manche haben einen starken Würgreflex. Da muss ich manchmal gut zureden“, erklärt Christian Gluschke. Die Abstriche sammelt er in einer großen Plastiktüte, die dann mehrmals am Tag ins Labor des Carl-Thiem-Klinikums gefahren wird.

Dann heißt es für die Getesteten: auf direktem Wege in die Quarantäne und abwarten. Meistens dauert es zwei Tage bis die Ergebnisse da sind.

