Großziethen/Schönefeld

Ein Volvo und ein VW kollidierten am Dienstagnachmittag im Großziethener Ahornweg bei einem Auffahrunfall. In der Thomas-Dachser-Allee waren es ein Bus und ein Pkw Audi, die gegen 18 Uhr in Schönefeld in einen Unfall beim Abbiegen verwickelt waren. Gegen 18.30 Uhr stießen in der Grünbergallee in Schönefeld ein Pkw Toyota und ein Fiat-Transporter bei einem Auffahrunfall zusammen. Bei den Unfällen wurde niemand verletzt, jedoch entstanden Sachschäden zwischen rund 1.500 und 6.500 Euro.

Königs Wusterhausen: Verkehrsunfall auf Krankenhausparkplatz

Die Polizei wurde am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr über einen Verkehrsunfall auf dem Krankenhausparkplatz in der Köpenicker Straße informiert. Ein Mercedes-Kleinbus hatte beim Vorbeifahren einen geparkten Kia gestreift, was mit einem Sachschaden von mehr als 2.000 Euro zu Buche schlug. Verletzte gab es nicht.

A13 bei Mittenwalde: Golf kollidiert mit Wildtier

Ein Pkw VW war am Dienstagabend auf der Fahrt in Richtung Berlin unweit der Ausfahrt Mittenwalde von einem Wildtier gestoppt worden, wie der Polizei kurz nach 22.30 Uhr gemeldet wurde. Der Fahrer konnte mit dem Golf noch aus eigener Kraft die Autobahn verlassen, um den Unfall aufnehmen zu lassen. Personen kamen nicht zu Schaden, während bei Sachschäden von rund 5.000 Euro ein Abschleppdienst für das Auto bestellt werden musste.

Einbrüche in Wohnwagen und Wohnmobil in Krausnick

Auf dem Parkplatz der Freizeiteinrichtung trieben Diebe ihr Unwesen, wie der Polizei am Dienstagnachmittag und -abend angezeigt wurde. Zunächst war der Einbruch in einen Wohnwagen angezeigt worden, bei dem offenbar nichts gestohlen wurde. In den Abendstunden wurde darüber hinaus der Einbruch in ein Wohnmobil gemeldet. Hier wurde ersten Aussagen zufolge eine Angelausrüstung gestohlen. In beiden Fällen summierten sich die verursachten Schäden auf einige hundert Euro. Inzwischen hat die Kriminalpolizei weiterführende Ermittlungen übernommen.

