Schönefeld und Zeuthen rüsten bei City-Toiletten nach

In Königs Wusterhausen gehören öffentliche WCs längst zum Stadtbild. In vielen Nachbargemeinden noch nicht. Das soll sich ändern. Schönefeld und Zeuthen wollen bei City-Toiletten nachrüsten.

Die Gemeinde Schönefeld plant, im Gemeindegebiet mindestens zwei öffentliche Toiletten zu errichten. Ende Juni besuchten Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos) und seine Verwaltungsmitarbeiter Königs Wusterhausen, um sich dort über mögliche Modelle zu informieren. In Königs Wusterhausen werden die öffentlichen Toilettenanlagen von der Entwicklungs- und Betreibungsgesellschaft mbH (EBEG mbH) mit Sitz auf dem Funkerberg installiert und unterhalten.

WCs vom Nachbarn Könisg Wusterhausen

In Schönefeld will man nun prüfen, ob das Unternehmen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit auch für Schönefeld tätig werden kann. Die in Königs Wusterhausen eingesetzten City-WC-Anlagen stammen von der Firma Hering und sind dort sowohl mit Klinkerbausteinen als auch verputzter Außenfront zu finden. Die unterschiedlichen Modelle werden praktisch maßgeschneidert geliefert.

In Schönefeld besteht laut Verwaltung insbesondere auf dem Friedhof in Großziethen als auch am S-Bahnhof Waßmannsdorf Bedarf für ein öffentliches WC. Ex-Bürgermeister Udo Haase (parteilos) hatte bereits im vergangenen Jahr Kontakt zu der Berliner Firma Wall aufgenommen. Eine Zusammenarbeit mit Wall kam jedoch nicht zustande.

Zeuthen übernimmt Bahnhofs-WC aus Eichwalde

In Zeuthen wurde bereits im August ein City-WC am Bahnhof errichtet. Die Anlage stammt ursprünglich aus Eichwalde, wo sie im Zuge der Bauarbeiten am S-Bahnhof abgebaut werden musste. Eichwalde bot Zeuthen damals an, die Toilette zu übernehmen. Zeuthen verfügt derzeit über keine rund um die Uhr zugängliches WC. Die Gemeinde diskutiert bereits seit 2018 über die Errichtung eines WCs im Bahnhofsumfeld.

Das Eichwalder Bahnhofs-WC steht nun am S-Bahnhof Zeuthen am südwestlichen Ende Miersdorfer Chaussee. Derzeit wird die Anlage überprüft. Defekte Teile sowie die Verschmutzungen an den Außenwänden werden ausgetauscht beziehungsweise beseitigt. Spätestens zum Jahresende soll das City-WC für insgesamt 25.000 Euro in Betrieb gehen.

