Unerlaubt Alkohol trinken, Graffitis sprühen, Bus fahren ohne Fahrschein – dass Jugendliche gelegentlich über die Stränge schlagen, gehört bei den meisten zum Erwachsenwerden dazu. Doch in diesem Fall gingen die Teenager eindeutig zu weit:

Mitte Juli drangen Jugendliche im Schönefelder Ortsteil Rotberg in ein Haus im Ulmenring ein und entwendeten unter anderem ein Tablet und Bargeld. Laut Polizei stand die Terrassentür zum Wohnzimmer des Nachbarhauses offen. Die jugendlichen Täter wurden auf frischer Tat ertappt.

Jugendliche wohnen im Ort

Der Vorfall sorgte für Zündstoff im Dorf – und war in dieser Woche auch Thema in der Sitzung des Ortsbeirats. Denn bei den Tätern handelt es sich um Teenager aus Rotberg, die am Karlshofer Weg in einer betreuten Wohngruppe des Kinder- und Jugendhilfe-Verbunds (KJHV) Ost leben.

Besonders bei Facebook rumorte es: Nach Bekanntwerden des Vorfalls gab es große Vorbehalte gegen die Jugendwohngruppe. Einige in der Nachbarschaft fürchteten um die Sicherheit im Dorf.

„Hier leben keine Kinder mit kriminellem Hintergrund“: Daniela Tempel vom Kinder- und Jugendhilfeverbund (KJHV) Ost informiert im Ortsbeirat über das Wohnprojekt in Rotberg. Quelle: Josefine Sack

Jugendhilfe-Gruppe seit 2017 in Rotberg

„Hier leben keine Kinder mit kriminellem Hintergrund“, stellte Daniela Tempel, stellvertretende Regionalgeschäftsführerin des freien Jugendhilfeträgers klar. Stattdessen handele es sich um benachteiligte Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 18 Jahren, die vom Jugendamt aus ihren Familien herausgenommen wurden.

Seit Mai 2017 gibt es die Wohngruppe in Rotberg. Das Haus am Karlshofer Weg verfügt über acht Plätze. Derzeit leben dort fünf Kinder, die rund um die Uhr von staatlich anerkannten Erziehern betreut werden.

Jugendlicher Übermut mit juristischen Folgen

„Wir versuchen für die Kinder ein möglichst normales Leben zu ermöglichen“, warb Tempel um Verständnis. Nachdem die Jugendlichen quasi unter Generalverdacht gestellt wurden, hätten sie sich kaum noch auf die Straße getraut. „Unsere Jugendlichen waren sehr vorsichtig und skeptisch.“

Sie wüssten, dass sie großen Mist gebaut hätten, so Tempel. Mittlerweile haben sich die Täter mit einem Kuchen persönlich bei dem Nachbarn, in dessen Haus sie eingedrungen waren, entschuldigt. „Der Betroffene war sehr offen uns gegenüber“, sagte Tempel.

Jugendhilfe und Polizei arbeiten zusammen

Die juristischen Konsequenzen seien den Kindern bewusst. Um die Jugendlichen für die Zukunft zu sensibilisieren, ist seit Kurzem auch eine Polizistin, verantwortlich für Präventionsarbeit in Dahme-Spreewald, involviert.

Einige Bewohner nutzten die Sitzung des Ortsbeirats dennoch, um ihrem Ärger über die Jugendlichen Luft zu machen. Gleich mehrere beschwerten sich darüber, dass die Kinder oft an der Bushaltestelle im Ort herumlungerten, rauchten und angeblich jüngere Kinder anpöbelten.

Ortsvorsteher Damm: „Integration statt Ausgrenzung“

„Es kommt da immer wieder zu verbalen Auseinandersetzungen“, sagte eine Rotbergerin. Ein anderer Bewohner hielt dagegen: „Ich finde die Haltung einiger hier im Saal echt problematisch. Unsere Jugendlichen bauen doch genauso Mist.“

„Unsere Jugendlichen wissen, dass sie sich da nicht aufzuhalten haben“, entgegnete eine Betreuerin aus der Wohngruppe. Man könne die Kinder aber nicht permanent überwachen. „Wenn die Kids Blödsinn machen, sprechen Sie uns an“, schlug sie für die Zukunft vor.

Ortsvorsteher Damm warb dafür, die Kinder künftig besser in die Dorfgemeinschaft zu integrieren: „Jede Idee, die dazu beiträgt, ist willkommen.“

