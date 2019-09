AfD unterstützt CDU-Kandidaten Olaf Damm – der ist entsetzt

Schönefeld

Dieser Facebook-Post sorgt derzeit für Aufregung in Schönefeld: Im Vorfeld zur Bürgermeister-Stichwahl hat die AfD ihre Anhänger dazu aufgerufen, am 22. September den CDU-Kandidaten Olaf Damm zu wählen.

„ Olaf Damm verweigert keine Gespräche und er ist einer von den wenigen, die in den letzten Jahren Bürgermeister Haase mit Rat und Tat begleiteten. Und genau so einen Mann braucht Schönefeld. Ein Olaf Damm kann nach der Wahl sofort arbeiten, und braucht keine Eingewöhnung“, hieß es zur Begründung in einem Beitrag der AfD-geführten Facebook-Seite „ Ortsbeirat-Schönefeld“.

CDU-Kandidat Damm entsetzt über AfD-Aufruf

Hingegen habe kein Vertreter der Bürgerinitiative Schönefeld, für die Kandidat Christian Hentschel im Rennen um den Posten im Rathaus ist, seit der Kommunalwahl im Mai das Gespräch mit der AfD gesucht. Stattdessen sei man als braune Suppe bezeichnet worden, heißt es weiter.

Olaf Damm zeigte sich entsetzt über den AfD-Aufruf bei Facebook: „Es hat keinerlei Absprachen mit der AfD gegeben“, stellte er klar. Vertreter der Partei habe er lediglich im Vorfeld der konstituierenden Sitzung einmal offiziell getroffen. „Das war noch in meiner Funktion als Vorsitzender der Gemeindevertretung“, so Damm. „Ich halte es für durchaus möglich, dass dahinter eine Kampagne steckt, um die Leute im Vorfeld der Wahl zu verwirren.“

Am 22. September müssen Christian Hentschel von der Bürgerinitiative Schönefeld und CDU-Kandidat Olaf Damm in die Stichwahl ums Schönefelder Bürgermeisteramt. Ein Favorit lässt sich kaum benennen. Mit acht Stimmen Vorsprung landete Hentschel am 1. September knapp vor Damm.

Von Josefine Sack