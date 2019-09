Politik drängt auf schnellen Bau des Autobahnanschlusses

Kiekebusch

Die neun Jahre Bauzeit für die Autobahnanschlussstelle Kiekebusch hat die Kommunalpolitik aufgeschreckt. Königs Wusterhausens Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) hat in den vergangenen Wochen bereits einen Offenen Brief an den Ministerpräsidenten verfasst, Schönefelds Bürgermeister Udo Haase (parteilos) hat beim Bundesverkehrsministerium Alarm geschlagen, und jetzt soll auch Landrat Stephan Loge ( SPD) auf einen schnelleren Bau der Autobahnauffahrt drängen. Einen entsprechenden Antrag bringt die Fraktion CDU/ FDP/Bauern in den nächsten Kreistag ein.

Die Forderung der Fraktion ist darin deutlich formuliert: Loge soll sich beim Land dafür stark machen, dass das Land einen Förderantrag beim Bund „unverzüglich einreicht“, damit der Bund dann das Fördergeld für die Anschlussstelle freigeben und die Planungen in Auftrag geben kann. Am besten auch unverzüglich.

Schon der Förderantrag dauert ein Jahr

Allerdings dürfte es schon mit dem „unverzüglich“ schwierig werden. Erst im Bauausschuss des Landkreises vor wenigen Wochen hatte Planer Thorsten Schulz den Zeitplan für den Bau der Anschlussstelle vorgestellt. Und demnach gibt es schon beim Förderantrag den ersten Haken.

Auf dem Bauschild lassen sich die späteren Ausmaße erkennen. Quelle: Josefine Sack

Das Land hat sich zwar bereit erklärt, den Antrag zu stellen. Es braucht dafür aber eine Machbarkeitsstudie, die alle erdenklichen Möglichkeiten einer solchen Anschlussstelle untersucht. Dazu gehören Lagepläne, Kostenermittlungen, Verkehrsuntersuchungen. Diese Studie muss die Gemeinde Schönefeld beisteuern – und sie ist bislang noch nicht einmal in Auftrag gegeben worden. Aktuell läuft erst die Ausschreibung, auf die sich geeignete Büros bewerben können. Bis die Studie fertig ist und eingereicht werden kann, dürfte schon das erste von insgesamt neun Jahren Bau- und Planungszeit vergangen sein. Stephan Loge macht deshalb auch keine großen Hoffnungen. „Wir haben das schon beim Bau der Anschlussstelle Bestensee gesehen. Das sind alles langwierige Verfahren“, sagt er.

Ministerium macht keine Angaben zur Dauer

Über eine mögliche Beschleunigung will man deshalb beim Infrastrukturministerium auch gar nicht sprechen. Dort heißt es: „Erst nach Fertigstellung der kompletten Unterlagen kann beim Bundesverkehrsministerium ein Antrag zur Umsetzung des Vorhabens gestellt werden. Im weiteren Verlauf erfolgen dann Detailplanungen und die Herstellung des Baurechts.“ Angaben zur Dauer des Verfahrens könnten derzeit nicht gemacht werden.

Und auch nicht dazu, ob die Amazon-Laster, die schon ab diesem Jahr in den Logistikpark rollen, an der normalen Dauer des Verfahrens irgendetwas ändern.

Offen bleibt, wer Schuld an dem Dilemma trägt. Dass der Logistikpark Kiekebusch kommt, ist jedenfalls keine Überraschung. Einen genehmigten Bebauungsplan dafür gibt es seit Mitte der 90er Jahre. Die Eigentümer der Fläche hätten das Gewerbegebiet also längst bauen und vermarkten können.

Gestörte Kommunikation

Schönefelds Bürgermeister Udo Haase (parteilos) betont deshalb auch immer wieder, dass er seit Langem auf den Bau der Anschlussstelle Kiekebusch gedrängt hat. Seine Signale kamen beim Land aber offenbar nicht an. Im Gegenzug verweist das Infrastrukturministerium seit Langem darauf, dass es von den Gemeinden im Flughafenumfeld gerne ein gemeinsames Konzept mit den zu erwartenden Wohn- und Gewerbeflächen hätte, aus dem auch Bedarfe wie die Autobahnauffahrt in Kiekebusch hervorgehen würden. Zu einem solchen gemeinsamen Papier konnten sich die Gemeinden aber nie durchringen.

Nun, da Amazon sein Verteilzentrum demnächst eröffnet, wird zwar bei Land und Bund die Dringlichkeit der Autobahnabfahrt gesehen. Immerhin wird erwartet, dass der Logistikpark mit künftig vier großen Hallen täglich rund 1000 Lkw und 2500 Pkw anzieht. Experten halten es aber für ausgeschlossen, dass die komplexen Verfahren noch entscheidend verkürzt oder vereinfacht werden können.

Leidtragende dürften die Waltersdorfer sein. Denn bis das Gewerbegebiet an die Autobahn angeschlossen ist, wird der Verkehr vor allem durch den kleinen Schönefelder Ortsteil rollen.

Von Oliver Fischer