Schönefeld Schönefeld / Erneut Aufregung um Vorgarten im Wohngebiet Wehrmathen - Unbekannte plündern Beet Im Wohngebiet Wehrmathen in Schönefeld gibt es erneut Aufregung um das Beet, das Mieter einst liebevoll bepflanzt hatten. Sogar die Polizei war da.

Wer macht denn so was? Erst vor Kurzem gab es Streit um dieses Beet im Wohngebiet Wehrmathen in Schönefeld. Jetzt plünderten dort Unbekannte. Quelle: Josefine Sack