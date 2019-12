Schönefeld

Die Cottbuserin Jessica Köpke, die bei der Aviation Training Development and International GmbH & Co. KG in Schönefeld gelernt hat, ist als beste Luftverkehrskauffrau ihres Jahrgangs in Deutschland ausgezeichnet worden, wie die IHk Cottbus am Dienstag mitgeteilt hatte. Dort hatte die Cottbuserin ihre Prüfung abgelegt. Jessica Köpke nahm ihre Auszeichnung am Montagabend bei der Ehrung der besten IHK-Azubis in Berlin entgegen, veranstaltet vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. „Die Auszeichnung im Rahmen der Nationalen DIHK-Bestenehrung war eine große Ehre für mich“, sagte Jessica Köpke.

Vielseitiger Beruf

„Als Luftverkehrskauffrau arbeitet man in einem vielseitigen, abwechslungsreichen und spannenden Beruf“, sagte sie weiter. Die vielen operativen Prozesse am Flughafen und das Arbeiten rund um die Flugzeug-, Passagier- und Frachtabfertigung hätten sie begeistert. „Ich kann diese Ausbildung jedem weiterempfehlen, der Lust und Interesse an dieser Branche hat.“

Jessica Köpke studiert jetzt

Nach ihrem Abschluss jetzt setzt sie ihre Ausbildung fort: Um ihrem Wunschberuf als Managerin in der Luftfahrtbranche näher zu kommen, beginnt sie im Oktober ein duales Studium im Bereich Luftverkehrsmanagement in Frankfurt am Main, bei der WISAG Aviation Service Holding GmbH und der Frankfurt University of Applied Sciences.

