Schönefeld

Die Erweiterung des Bürokomplexes „BB Business Hub“ in der Mittelstraße in Schönefeld steht kurz vor der Fertigstellung. Die Fassadenarbeiten sind beendet. In der vergangenen Woche wurde das Gerüst abgebaut. Der Blick ist nun frei auf den neuen „Hub 3“, ein markantes Bürogebäude aus viel Glas und Stahl.

Nah an Berlin, nah am Flughafen BER: Trotz der Corona-Pandemie ist die Gemeinde Schönefeld als Unternehmensstandort attraktiver denn je. Das hat auch der Immobilienentwickler Alpine Finanz Bau erkannt und den bestehenden Bürokomplex an der Mittelstraße um rund 17 000 Quadratmeter Bürofläche erweitert. Trotz Corona und des Baustoffmangels liegt das Vorhaben bisher im Zeitplan.

An der Mittelstraße in Schönefeld entsteht mit dem „Hub 3“ in direkter Nachbarschaft zum BER Terminal 5 und S-Bhf. Schönefeld ein moderner Büro-Neubau. Quelle: Alpine Finanz Bau GmbH

Hub 3 in Schönefeld: Konferenzräume über App mieten

Nachdem die Fassadenarbeiten nun abgeschlossen sind, steht als nächstes der Innenausbau an. Wie berichtet, entstehen moderne Büroflächen mit flexibel aufteilbaren Grundrissen und drei Meter hohen Decken. Ausgebaut wird der Hub 3 im so genannten „Social Design“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Dazu zählen etwa großzügige Aufenthaltsflächen innen und außen sowie ein rund 600 Quadratmeter großer Gastronomiebereich für „kreative Pausen“. Mit einer eigenen Mieter-App sollen in Zukunft unter anderem Konferenzräume ganz einfach reserviert, Carsharing-Angebote gebucht und Speisen sowie Getränke bestellt werden können.

Alpine Finanz setzt in Schönefeld auf Start-up-Szene

Als zukünftige Mieter setzt man auf die Start-up-Szene und den Mittelstand. Im Hub 3 sind aktuell rund 30 Prozent der Flächen reserviert oder stehen bereits kurz vor Abschluss eines Mietvertrages, heißt es auf Nachfrage bei der Alpine Finanz. Neben flughafenaffinen Unternehmen bestehe zudem Interesse aus den Bereichen der Energieversorgung, Vermögensverwaltung und der IT-Branche. Die Mietpreise sollen zwischen 17,50 und 20 Euro pro Quadratmeter liegen, hieß es zuletzt.

Der Büro-Campus liegt in direkter Nachbarschaft des BER-Terminals 5 sowie des S-Bahnhofs Schönefeld. Die Alpine Finanz ist nach eigenen Aussagen bereits seit 1990 in Schönefeld aktiv und einer der größten privaten Bestandhalter für Gewerbeflächen. Der Hub 3 soll Ende des Jahres bezugsfertig sein. Erste Musterbüros können laut des Unternehmens ab dem Herbst besichtigt werden.

Von Josefine Sack