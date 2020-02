BER: Check-in schon an Berliner Bahnhöfen geplant

Berlin

Der neue Bahnhof am Flughafen BER in Schönefeld ( Dahme-Spreewald) ist nach Einschätzung der Bahn auch für ein zukünftiges Passagierwachstum gerüstet. „Der Bahnhof ist für 125.000 Fahrgäste am Tag berechnet, und er schafft noch mehr. So kommt man auf über 40 Millionen Fahrgäste im Jahr. Das kriegen wir schon hin“, sagte Alexander Kaczmarek, der für Berlin zuständige Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn.

Wenn der Luftverkehr aber weiter wachsen werde, müsse man über eine Erweiterung der Infrastruktur nachdenke, so Kaczmarek bei einer Vor-Ort-Besichtigung am Dienstag in Schönefeld.

An dem Flughafenbahnhof, der direkt unter dem Terminal 1 liegt, sollen alle zehn Minuten S-Bahnen halten und alle 15 Minuten ein Regionalexpress. „Es wird also kein italienischer Wochenendtourist am Bahngleis stehen bleiben müssen, weil er nicht mehr in den Zug passt“, sagte Kaczmarek.

51 Minuten Fahrzeit mit der S-Bahn

Vom Berliner Hauptbahnhof werde die Fahrzeit mit der S-Bahn 51 Minuten betragen, mit dem Flughafenexpress eine halbe Stunde. Wenn die Dresdner Bahn voraussichtlich 2025 gebaut ist, kann der Flughafenexpress direkt vom Hauptbahnhof schneller über die Nord-Süd-Verbindung nach Schönefeld fahren. Dann soll die Fahrzeit noch 20 Minuten betragen.

Die Bahn ist derzeit in Verhandlungen mit der Flughafengesellschaft, dass es an ausgewählten Berliner Bahnhöfen Check-in-Automaten geben soll. Dann können Flugpassagiere noch in Berlin Gepäckbänder für ihre Koffer ausdrucken, was die Aufgabe am BER beschleunigen würde.

Klage gegen den Ausbau

Unverständnis äußerte der Bahn-Chef angesichts der Klage von Blankenfelde-Mahlow gegen den Ausbau der Dresdner Bahn. „Ich finde das äußerst bedauerlich. Die Gemeinde bekommt einen neuen Bahnhof und wird extrem von dem Ausbau profitieren. Da fällt mir nicht mehr viel dazu ein“, so Kaczmarek.

Der Flughafen-Bahnhof war laut Bahn bereits im Oktober 2011 fertig. Allerdings musste zuletzt noch beim Brandschutz im Übergangsbereich zum Terminal nachgearbeitet werden. Die Probleme seien inzwischen gelöst, hieß es. Der Bau inklusive der Ost- und Westanbindung hat 675 Millionen Euro gekostet.

Terminal-Baustelle des BER Quelle: imago/Votos-Roland Owsnitzki

Von Torsten Gellner