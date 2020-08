Schönefeld

Das neue Buskonzept für die Flughafenregion Berlin-Brandenburg am BER sorgte am Freitag in Schönefeld für Aufsehen. Im Beisein von Gästen aus Politik, Wirtschaft, aus Kommunen und von verschiedenen Institutionen wurde es von Susanne Henckel, Geschäftsführerin des Verkehrsverbundes Berlin Brandenburg ( VBB) vorgestellt. Anwesend war auch Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann ( CDU) sowie Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther.

Gesprächsrunde zum neuen Buskonzept mit Abstand. Quelle: Andrea Müller

Anzeige

Schluss mit zu wenig Bus

Gleich zu Beginn machte aber Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel (BIS) seiner Freude über die neuen Busanbindungen zum BER Luft. „Endlich ist Schluss mit zu wenig Bus“, wiederholte er an dieser Stelle seinen Wahlkampf-Slogan. Nach seinem Zuzug in die Gemeinde hatte er sich gegen das Einstellen von Buslinien stark gemacht und war so in die Kommunalpolitik gekommen. Seiner Meinung nach könne sich das Busangebot inzwischen sehen lassen.

Weitere MAZ+ Artikel

Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel (BIS) bei seiner kurzen Rede zum neuen Buskonzept. Trotzdem meint er: Da geht noch mehr. Quelle: Andrea Müller

Was sich ändert

In Vorbereitung der Eröffnung des BER am 31. Oktober starten bereits am 9. August zwei neue Plusbus-Umland-Linien. Die Linie 735 wird künftig von Königs Wusterhausen über das A 10-Center, Wildau, Miersdorf, Schulzendorf bis zum Bahnhof Schönefeld fahren. Die Linie 736 verkehrt von Königs Wusterhausen zum S-Bahnhof Wildau, weiter nach Miersdorf, Schulzendorf bis zum Bahnhof Schönefeld. Ab dem 31. Oktober werden beide Linien am Flughafen BER, Terminal 1-2 enden.

Die Taktungen

Sie sollen während der Woche im Stundentakt verkehren; am Wochenende und an den Feiertagen fahren sie alle zwei Stunden und sollen zeitnahe Anschlüsse zur Bahn an den Bahnhöfen Königs Wusterhausen, Wildau und am Flughafen bieten. Die Verlängerung beider Plusbus-Linien ins Stadtzentrum von Königs Wusterhausen schaffe gemeinsam mit der Stadtlinie 737 zudem einen 20-Minuten-Takt im Stadtverkehr.

Viele Gäste aus Politik, Wirtschaft, aus dem Umland-Kommunen kamen, um sich das neue Konzept vorstellen zu lassen. Bei über 30 Grad Celsius und mit Maske eine Herausforderung. Quelle: Andrea Müller

Der erste Nachtbus

Darüber hinaus wird die erste Nachtbuslinie N36 im Landkreis Dahme-Spreewald eingeführt. Sie soll stündlich von 23 bis 4 Uhr, an den Wochenenden bis 7 Uhr, fahren und Mittenwalde, Königs Wusterhausen, Wildau, Miersdorf, Schulzendorf mit dem Flughafen Schönfeld bzw. ab Ende Oktober dem BER verbinden.

Verbindung auch zwischen Berlin und Umland

Auch zwischen Berlin und den Nachbargemeinden wird es Verbesserungen geben. Die Linie 743 verbindet nun Lichtenrade, Großziethen, Waßmannsdorf und den Airport. Mit der Linie 744 entsteht eine Busverbindung zwischen Schönefeld und Berlin. Umstiege an der Landesgrenze sollen künftig entfallen.

Wegen der Masken kaum zu erkennen: Ganz links steht Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beerbaum, rechts daneben die VBB-Geschäftsführerein Susanne Henckel. Quelle: Andrea Müller

Überwindung von Länder- und Tarifgrenzen

Verkehrsminister Beermann sagte, dass mit dem neuen Buskonzept stark auf den ÖPNV in Berlin und Brandenburg gesetzt werde. Susanne Henckel erklärte, dass damit Länder- und Tarifgrenzen überwunden würden. Dies schon zu einem Zeitpunkt, an dem der Flughafen BER noch geschlossen ist. „Die Busse sind schon da, bevor er eröffnet wird“, unterstrich sie.

Die beiden neuen Plusbus-Linien, die schon am 9. August an den Start gehen werden, durften Freitag schon einmal bestaunt werden. Quelle: Andrea Müller

Arbeit muss fortgesetzt werden

Insgesamt war man sich in der Gesprächsrunde unter freiem Himmel, auf Abstand und mit Maske, die nur während der Redebeiträge abgenommen wurde, einig, dass man mit dem neuen Konzept schon viel erreicht habe, aber weiter an der Verbesserung arbeiten müsse.

Bereits gute Erfahrungen im Landkreis

Susanne Rieckhof ( SPD), stellvertretende Landräten in Dahme-Spreewald, erinnerte an die guten Erfahrungen, die man bereits mit anderen Plusbus-Linien etwa zwischen Lübben und Luckau gemacht habe. „Mit den neuen Linien verbessern wir die Anbindung an den Flughafen“, hob sie hervor. „Wir wollen das Thema voran bringen“, so der Schönefelder Bürgermeister. Zwischen Rathaus und Bahnhof ginge noch was. Die Gemeinde Schönefeld habe aber bereits 500 000 Euro in den Haushalt für diese Ziele eingestellt.

Zur Erleichterung wurden den Gästen der Veranstaltung an der Grundschule in Schönefeld Fächer ausgeteilt, damit sie sich Luft zufächern konnten bei der Hitze. Quelle: Andrea Müller

Umdenken erforderlich

Schulzendorfs Bürgermeister Markus Mücke (parteilos) sagte, dass seine Gemeinde schon gute Ergebnisse mit dem Sammeltaxi „Berlkönig“ vorweisen könne, das auf Anfrage Schulzendorf mit dem U-Bahnhof Berlin Rudow verbinde. Mit dem Bus statt dem eigenen Auto zu fahren, verlange aber auch ein Umdenken in den Gewohnheiten der Leute auf dem platten Land. Die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs sei nur eine Seite der Medaille – die Angebote müssten auch angenommen werden.

Von Andrea Müller