Schönefeld

Der Flugverkehr am BER nimmt weiter Fahr auf: Ab 10. August verbindet Scoot, eine Low-Cost-Tochter von Singapore Airlines, den BER mit Singapur. Vorerst allerdings noch mit einem Zwischenstopp in Athen, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) am Mittwoch mitgeteilt hat. Die Flüge werden zunächst dreimal in der Woche angeboten. Sobald sich die Reisesituation weiter verbessert, will Scoot nonstop nach Singapur fliegen.

Lütke Daldrup begrüßt Rückkehr der Airline

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup begrüßte die Rückkehr der Airline, die bereits vor der Pandemie Singapur mit Tegel verbunden hatte. „Das Interesse, den BER in die Flugpläne aufzunehmen, steigt zurzeit bei vielen Airlines“, sagte er. Das zeige, dass die Hauptstadtregion auch nach der Corona-Pandemie ein wirtschaftlich attraktives Ziel für die Fluggesellschaften ist.

Zwischenlandung in Athen soll Tourismus-Passagiere bringen

Mit der Zwischenlandung in Athen will Scoot auch vom Sommertourismus profitieren. „Die Verbindung der deutschen Hauptstadt mit Singapur via Athen ermöglicht es Scoot, der großen Nachfrage nach Flügen zwischen Deutschland und Griechenland in der Sommersaison nachzukommen“, so Scoot-Chef Campbell Wilson.

Seit Mai ist die Low-Cost-Airline aus Singapur dabei, ihre Langstreckenverbindungen nach Europa wieder aufzunehmen. Sie waren während der Pandemie eingestellt worden.

