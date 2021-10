Schönefeld

Normalerweise fliegen keine Flugzeuge über die Mittelstraße in Schönefeld. Doch Dank eines Kunstprojekts kann man seit kurzem auch hier einen Flieger bewundern. An der Hausfassade der Hausnummer 4, direkt neben der Fleischerei Palm, hat sich der Berliner Street-Art Künstler Skenar verewigt.

Kunstkollektiv Frameless zeigt sich jetzt in Schönefeld

Er gehört dem Kunstkollektiv Frameless an, das bereits die Street-Art-Ausstellungen „The Haus“ oder „Wandelism“ in der Bundeshauptstadt mitgestaltet hat. Fünf Tage hat der Künstler gebraucht, um die Passagiermaschine, die in den Himmel startet, an die Wand zu bringen. Das Graffiti ziert nun ein Büro von Architekten.

Lesen Sie auch:

Deren Projekt liegt genau auf der anderen Straßenseite: das „BB Business Hub“. Dort entstehen auf 17.000 Quadratmetern neue Büroflächen. Bauherr ist die Alpine Bau Finanz. Das Unternehmen ist auch Sponsor des Street-Art-Bildes. Dies sei der Auftakt des kulturellen Angebots, das es in dem Komplex künftig geben soll. So sollen etwa auf den Außenarealen „kulturelle Highlights aus Kunst und Kulinarik in das Areal mit einfließen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Von Nadine Pensold