Schönefeld

Die Feldbetten sind aufgebaut, die mobilen Duschen auch: Seit dieser Woche steht das stillgelegte Terminal 5 am Flughafen BER in Schönefeld als Flüchtlingsunterkunft für Menschen aus der Ukraine bereit. Das teilte Heike Zettwitz, Dahme-Spreewalds Dezernentin für Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbaucherschutz, im Kreisentwicklungsausschuss am Dienstagabend mit.

Hintergrund ist vor allem die angespannte Unterbringungssituation in Berlin. Allein am Berliner Hauptbahnhof und am Zentralen Omnibusbahnhof sind am vergangenen Wochenende rund 20.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge angekommen. Der Berliner Senat und die Landesregierung Brandenburg hatten daraufhin eine Sondernutzung des Terminals BER T5 als Reservequartier für 500 Geflüchtete vereinbart.

Terminal 5 in Schönefeld: 200 Betten für Ukraine-Geflüchtete

Bis Ende Februar war befand sich im Terminal 5 am ehemaligen Flughafen Schönefeld noch das Impfzentrum. Quelle: dpa/ Patrick Pleul

Zunächst können dort allerdings wegen der eingeschränkten Infrastruktur nur 200 untergebracht werden. Wie ein DRK-Mitarbeiter auf Nachfrage der MAZ sagte, seien bis Mittwoch jedoch noch keine Flüchtlinge in Schönefeld angekommen. Ehrenamtliche Helfer mehrerer DRK-Landesverbände hatten die Unterkunft zum Wochenstart vorbereitet und aufgebaut.

Unklar war zunächst, wer das Aufnahmezentrum in Schönefeld künftig betreiben wird. Man befinde sich aktuell noch in der Klärung der Zuständigkeiten, so Dezernentin Heike Zettwitz am Dienstag.

In Dahme-Spreewald ist die Lage, zumindest was die offiziellen Zahlen der angekommen Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet angeht, noch übersichtlich: Bislang hat man in der Ausländerbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald an die 500 Menschen aus der Ukraine registriert. Circa 210 Anträge aus Sozialleistungen sind bisher eingegangen, heißt es. „Wir sind gewappnet, eine größere Zahl von ukrainischen Flüchtlingen aufzunehmen und unterzubringen“, sagte Dezernentin Heike Zettwitz.

Bis vor Kurzem war im T5 noch das Impfzentrum untergebracht. Aufgrund der sinkenden Impfnachfrage war die Impfstelle jedoch Ende Februar geschlossen worden.

Von Josefine Sack