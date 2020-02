Beitragsfreie Kitas: Bürgermeister Christian Hentschel rudert zurück

Schönefeld

Eltern in Schönefeld müssen auch künftig weiter Kitabeiträge zahlen. Eine komplette Abschaffung wie in Berlin wird es in Schönefeld vorerst auch mit dem neuen Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos) nicht geben.

Dabei hatte Hentschel im Bürgermeister-Wahlkampf immer wieder versprochen, die Elternbeiträge abzuschaffen, sobald er im Amt ist. Nun musste er feststellen: Ganz so einfach ist es nicht.

1,28 Millionen für Beitragsfreiheit

Als die Kita-Gebühren in Schönefeld 2017 um fast 50 Prozent erhöht wurden, zogen Hentschel, damals noch Gemeindevertreter für die Fraktion Bürgerinitiative Schönefeld (BIS) und selbst betroffener Vater, und 15 weitere Familien aus Schönefeld vor Gericht. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg erklärte die Schönefelder Elternbeiträge allerdings für rechtmäßig und wies die Klage der Eltern ab.

Seither kämpft Hentschel weiter gegen die aus seiner Sicht unverhältnismäßig hohen und sozialunverträglichen Beiträge, die Schönefelds Eltern momentan für die Betreuung ihrer Kinder bezahlen müssen. „Eine komplette Beitragsfreiheit würde die Gemeinde rund 1,28 Millionen Euro pro Jahr kosten“, rechnet der Bürgermeister vor. „Peanuts“ für eine Gemeinde, die momentan über eine Rücklage in Höhe von 294 Millionen verfügt.

Eltern sollen dennoch entlastet werden

Um zu klären, ob das theoretisch möglich ist, suchte Hentschels Verwaltung Rat bei dem renommierten Anwalt Christoph Baum. Demnach ist die komplette Abschaffung der Elternbeiträge rechtlich nicht kompatibel mit dem geltenden Kitagesetz in Brandenburg. Seit 2018 ist das letzte Kitajahr in Brandenburg ohnehin beitragsfrei. Hentschel blieb nichts anderes übrig als zurückzurudern.

Mit dem Ergebnis will sich Schönefelds neuer Bürgermeister dennoch nicht zufrieden geben. Momentan tüftelt Hentschel mit seinem Dezernatsleiter für Bildung und Familie an einem neuen Gebührenmodell: „Wir wollen die Gebührentabelle so verändern, dass die Eltern künftig erheblich weniger zahlen müssen“, verriet er. Die Senkung der Kitakosten solle in Zukunft alle Familien mit Kita- und Hortkindern in Schönefeld, egal ob finanzschwach oder besserverdienend, spürbar entlasten.

Von Josefine Sack