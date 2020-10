Schönefeld

Das Mietwagengeschäft am Flughafen Schönefeld und die Coronakrise haben den Taxiunternehmen in Schönefeld zuletzt stark zugesetzt (die MAZ berichtete). Weil der neue Hauptstadtflughafen besser an den ÖPNV angebunden sein wird, werden entsprechend weniger Taxis gebraucht. Erst recht jetzt, da aufgrund der Pandemie völlig unklar ist, ob und wann die Fluggastzahlen wieder die Spitzenwerte der vergangenen Jahre erreichen werden.

Dennoch lässt die Eröffnung des BER am 31. Oktober viele Fahrer hoffen. Wer am Ende am BER stehen darf, wurde am Donnerstag – zumindest in Berlin – per Los entschieden. Jeweils 300 Taxis aus Berlin und 300 Taxis aus dem Landkreis Dahme-Spreewald werden den Flughafen ab dem 31. Oktober anfahren dürfen. Darauf hatten sich das Land Berlin und der Landkreis im September geeinigt.

Keine Verlosung in Dahme-Spreewald

Das Berliner Taxi-Gewerbe hatte am Mittwoch vor dem Roten Rathaus gegen die Taxi-Regelungen am BER-Flughafen protestiert. Insgesamt sind in Berlin circa 7000 Taxis gemeldet. Laut Taxi-Innung fahren davon bisher allein 1500 Taxis den Flughafen Tegel an. Die Taxi-Innung nannte die Regelung am BER „praxisfern und inakzeptabel“.

In Dahme-Spreewald fand keine Verlosung statt. Die in Schönefeld knapp 300 gemeldeten Taxifahrer erhalten automatisch eine Zulassung für den BER. Das teilte Özcan Ekinci, Vorsitzender des SXF Taxiverbands BER, auf Nachfrage mit. Zufrieden sind die Schönefelder Taxifahrer trotzdem nicht mit der Regelung: „Wir haben in Dahme-Spreewald circa 80 Unternehmen auf der Warteliste für eine Lizenz am Flughafen. Nun wird den Berlinern der Vortritt gegeben“, kritisierte Ekinci.

Gleiches Laderecht für Berliner und Brandenburger Fahrer

Bislang durften Berliner Taxis zwar Fahrgäste bis zum Flughafen fahren und abladen, sie durften aber keine neuen Passagiere einsteigen lassen, um diese wieder zurück nach Berlin zu nehmen. Mit der neuen Regelung erhalten die Berliner Fahrer am BER nun ganztägig ein gleichberechtigtes Laderecht.

Ihre Beförderungspflicht umfasst Berlin sowie 30 Kommunen in Brandenburg im Umkreis von rund 25 Kilometern um den BER, von der Stadt Potsdam im Westen über Zossen im Süden bis Grünheide (Mark) im Osten. Taxis aus Dahme-Spreewald erhalten im Gegenzug ein ganztägiges Laderecht an allen Taxistandplätzen in Berlin. Ihre Beförderungspflicht umfasst bei Abfahrt in Berlin alle Berliner Ziele sowie den Flughafen. Die Aufnahme von Fahrgästen außerhalb der Standplätze ist den Fahrern jeweils nur am eigenen Betriebsort gestattet.

Unterschiedliche Taxitarife in LDS und Berlin

Bislang fehlt ein einheitlicher Taxitarif. Vorerst fahren alle Taxis mit dem jeweiligen Tarif ihres Einsatzortes, hieß es bis zuletzt. Solange es keine einheitliche Regelung am BER gibt, kann der Fahrpreis dementsprechend unterschiedlich ausfallen – je nachdem, ob Fahrgäste am BER in ein Taxi mit „B“ oder „LDS“ auf dem Kennzeichen einsteigen.

Von Josefine Sack