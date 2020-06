Waßmannsdorf

Ein Geschenk, das 200 Tonnen wiegt hatte Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel (BIS) bisher noch nie erhalten und eine Brücke schon gar nicht. Am Mittwoch übergab Gerhard Mauer, Leiter der Abwasserversorgung der Berliner Wasserbetriebe an Christian Hentschel die neue Brücke, die in der Rudower Straße in Waßmannsdorf über den Ableiter des Klärwerks führt.

Alte Brücke hielt Verkehrsbelastung nicht stand

Die alte Brücke aus dem Jahr 1991 hielt der starken Verkehrsbelastung nicht mehr stand. „Weil wir durch die Um- und Ausbauten im Klärwerk einiges zu diesen Lasten beitragen, haben wir die neue Brücke in unser Großprojekt integriert“, so Mauer. Die Brücke hat eine Breite von 12,70. Es gibt zwei Fahrspuren und beidseitig einen Gehweg. Die Kosten lagen bei rund 1,2 Millionen Euro.

Anzeige

Verbindung für die Zukunft

„Für mich ist die Brücke eine Verbindung für die Zukunft“, bedankte sich Hentschel, sprach aber auch davon, dass sich die Anwohner Sorgen machen ob der anstehenden Baumaßnahmen im Klärwerk, sei es der Verkehr oder eine eventuelle Geruchsbelästigung.

Weitere MAZ+ Artikel

Klar bedeute bauen auch immer eine Menge zusätzlichen Verkehr. „Wir wissen es zu schätzen, dass wir mit den Gemeindevertretern immer in einem konstruktiven Dialog sind und auf diese Weise immer einen Weg zur Lösung von Problemen gefunden haben“, sagt Mauer und auch: „Die neue Brücke ist stabil wie unsere Partnerschaft, breit genug, um sich begegnen zu können“.

Seit 2017 ausgebaut

Michael Kempf Leiter des Klärwerkes bietet den Anwohnern Führungen über das Klärwerk an, um ihre Sorgen zu entkräften. Seit 2017 wird das Klärwerk ausgebaut und ist nach der Fertigstellung das größte der Berliner Wasserbetriebe und löst damit Ruhleben ab.

Von Gerlinde Irmscher