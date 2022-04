Bestensee

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Mittwochmittag wollte die Polizei einen ein SUV in der Motzener Straße in Bestensee stoppen. Dessen Fahrer flüchtete jedoch mit hoher Geschwindigkeit und unter Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Der 34-Jährige wurde nach wenigen Minuten im Bereich der Abschlussstelle zur A 13 gestellt. Ein Drogenvortest brachte Klarheit über den Fluchtgrund. Die positive Reaktion auf Cannabis und Amphetamine erforderte eine beweissichernde Blutprobe. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Großziethen: 2000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall ereignete sich Mittwochmittag in der Rudower Allee in Großziethen. Ein Pkw VW und ein Skoda gerieten aneinander. Eine erste Bilanz der Sachschäden an den weiter fahrtüchtigen Autos wurde mit rund 2.000 Euro angegeben.

Bestensee: Zusammenstoß von Kleinbus und Pkw

Unweit der Tankstelle in der Hauptstraße von Bestensee stießen am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr ein Kleinbus und ein Pkw zusammen. Die Polizei protokollierte einen Gesamtschaden von rund 3.000 Euro.

Pkws in Selchow kollidieren nach Fehler beim Spurwechsel

Nach einem Fehler beim Spurwechsel kamen sich am Mittwochabend in Selchow in der Alten Selchower Straße zwei Pkw zu nahe. Die Schäden summierten sich einer ersten Schätzung zufolge auf etwa 3.000 Euro. In allen Fällen blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt.

