Bestensee/Schönefeld

Ein Fehler beim Spurwechsel war am Montagnachmittag der Grund für einen Unfall an der Ecke Triftweg/Hauptstraße in Bestensee: Die Kollision eines Iveco-Transporters mit einem VW schlug mit einem Schaden von etwa 1.000 Euro zu Buche. Heftiger war später ein Unfall auf dem Berliner Ring. Zwischen Rangsdorf und dem Schönefelder Kreuz waren sich ein Skoda und ein Mitsubishi zu nahe gekommen. Beamte protokollierten ein Schaden von rund 5.000 Euro. In beiden Fällen kamen keine Personen zu Schaden. Die Fahrzeuge konnten ihre Tour aus eigener Kraft fortsetzen.

Von MAZonline