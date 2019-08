Schönefeld

Am 1. September wird in Schönefeld ein neuer Bürgermeister gewählt. Einer der drei Kandidaten ist der Einzelbewerber Christian Weber (parteilos). Er sitzt erst seit Kurzem für die SPD in der Gemeindevertretung und gilt als Neuling auf der kommunalpolitischen Bühne. Dennoch ist Weber kein Unbekannter in S...