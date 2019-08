Schönefeld

Leben in der Nachbarschaft des Flughafens BER, bezahlbarer Wohnraum und Nahverkehr – das waren die großen Themen beim MAZ-Talk zur bevorstehenden Bürgermeisterwahl am Donnerstagabend in Schönefeld. Zwei Stunden lang stellten sich die drei Bürgermeisterkandidaten Christian Weber (parteilos), Christian Hentschel (Bürgerinitiative Schönefeld) und Olaf Damm ( CDU) den Fragen der MAZ.

Am Ende hatten auch die rund 100 Teilnehmer die Gelegenheit, Fragen an die drei Kandidaten zu stellen. Quelle: Josefine Sack

Die Moderation übernahmen Ekkehard Freytag, Redaktionsleiter der MAZ in Dahmeland-Fläming, und MAZ-Redakteur Oliver Fischer. Neben den Themen, die derzeit die Gemeinde bewegen, hatten auch die rund 100 Teilnehmer des Wahlforums die Gelegenheit, Fragen an die Kandidaten zu stellen.

Welche Themen den Schönefeldern besonders am Herzen liegen und welche Visionen die einzelnen Kandidaten für ihre aufstrebende Gemeinde haben, lesen Sie in Kürze auf MAZ+.

Von Josefine Sack