Bundespolizei: Neue Beamte legen Eid am Flughafen Schönefeld ab

Schönefeld

Für 186 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Bundespolizeidirektion Berlin fiel am Freitag der Startschuss in ihre berufliche Zukunft. Die feierliche Vereidigung fand im Abflugbereich des Terminals 1 des zukünftigen Hauptstadtflughafens BER in Schönefeld statt.

Bereits im vergangenen Monat schlossen die Beamtinnen und Beamten ihre Ausbildung in verschiedenen Aus- und Fortbildungszentren der Bundespolizei ab und wurden zu Polizeimeisterinnen und Polizeimeistern ernannt. Am 2. März traten sie ihren Dienst überwiegend an den Berliner Flughäfen, wie auch an einigen anderen Dienststellen der Bundespolizeidirektion Berlin an.

Vielfältige Aufgaben für Polizisten in der Hauptstadt

„Wir haben hier für Ihre Vereidigung heute etwas Besonderes aufgeboten, weil Sie es uns wert sind. Sie sind die ersten hier auf dem Terminal 1 und werden auch die ersten bleiben“, begrüßte Polizeidirektor René Kexel, Leiter der Stabsstelle Projektgruppe BER und Leiter der Bundespolizeiinspektion Flughafen Berlin-Schönefeld die Polizeibeamten.

Ulf Strand, Vizepräsident der Bundespolizeidirektion Berlin wies in seiner Ansprache darauf hin, dass man die Hauptstadtregion sei und es eine Fülle an Aufgaben gebe, die nur im Team zu bewältigen seien. „Zusammenarbeit ist bei uns alles, nur so können wir unsere Aufgabe bewältigen und Sie, liebe Neuen, gehören ab heute dazu“, erklärt Ulf Strandt.

Nach der Ausbildung geht das Lernen erst richtig los

Er drückte seine Freude darüber aus, dass es in dem zwölfjährigen Bestehen der Bundespolizeidirektion Berlin noch nie so viele Neuzugänge gab. „Wir freuen uns, dass Sie da sind“, sagte er und gab den Dienstanfängern zwei Ratschläge mit auf den Weg.

Vereidigung der neuen Mitarbeiter der Bundespolizeidirektion Berlin am BER. Quelle: Gerlinde Irmscher

„Denken Sie immer an Ihre Pflicht, das Grundgesetz zu wahren, die an erster Stelle stehende Menschenwürde zu achten und zu schützen!“ Der zweite Ratschlag lautet, hören sie nie auf zu lernen. „Wenn Sie denken mit der Ausbildung ist das Lernen vorbei, jetzt geht es erst richtig los.

Freiheit des Reisens schützen

Wir erwarten, dass Sie neugierig bleiben und sich einmischen“, so Ulf Strand und erinnert die Polizeimeister daran, dass sie Verantwortung für sich und die Kollegen tragen, dass so Einiges abverlangt wird und der Polizist von heute immer ein offenes Ohr haben muss. „Ich bin mir sicher, durch die Ausbildung, die Sie erhalten haben werden Sie ihre Aufgaben meistern“, so der Vizepräsident.

„Sie werden zukünftig die Freiheit des Reisens schützen und zwar mitten in der Haupstadtregion am neuen Hauptstadtflughafen BER“, sagte Engelbert Lütke Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH in seinem Grußwort. Und auch: „Sie haben die Verantwortung für den Gesamtprozess.

Sicherung des Flugbetriebs am BER

Sicherer und verlässlicher Flugbetrieb ist immer ein Zusammenspiel aller Partner und Prozesse. Ohne die Bundespolizei startet und landet keine einzige Maschine in Berlin“. Gerade werde ein neues Gebäude gebaut und man freue sich, es im Sommer an die Bundespolizeidirektion übergeben zu können. „Das zeigt, dass die Bundespolizei ein wichtiger Partner für uns ist“, erklärt Lütke Daldrup

Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel ist beeindruckt von der Vielzahl der jungen Menschen, die sich für den Polizeiberuf entscheiden. Da sein Vater bei der Polizei war, konnte er hautnah erleben, was es heißt Polizist zu sein. „Sie setzten Leben und Gesundheit aufs Spiel, setzten sich dafür ein, dass wir eine Sicherheit haben, mit der wir gut leben können“, so Hentschel und wünschte, dass sie jeden Tag gut von ihren Einsätzen zurückkommen mögen.

Von Gerlinde Irmscher