Großziethen

Nachdem Anfang der Woche die Sportler in Großziethen auf die Straße gingen (MAZ berichtete), wird an diesem Freitag erneut demonstriert. Die Bürgerinitiative Schönefeld (BiS) hat zwischen 14 und 16.30 Uhr eine Bus-Parade durch den Schönefelder Ortsteil angekündigt. Erwartet werden bis zu 100 Demonstranten. Zwei Traktoren mit Hängern werden die Parade begleiten.

Wählergruppe fordert bessere Busverbindungen

Hintergrund: Die BiS fordert seit Jahren bessere Busverbindungen in Schönefeld. Bereits 2007 kämpften die Anhänger gegen die Einstellung der RVS-Linie 735. Vor den Kommunalwahlen fordert die BiS unter anderen Metro-Busse in der Gemeinde, Bürgerbusse wie in Zeuthen, der die Menschen aus den Ortsteilen zum Einkaufen und zu Ärzten bringt, sowie einen besseren Schülerverkehr.

Demo startet um 14 Uhr

Die Demo beginnt um 14 Uhr am Kreisverkehr Lichtenrader Chaussee (Netto-Parkplatz) und verläuft die Karl-Marx-Straße entlang. Beim Markt-Center an der Karl-Marx-Straße findet die Abschlusskundgebung statt. Nach der Demo gibt es im Großziethener Schulungszentrum ( GZSZ) eine Verköstigung (Bier, Wein, Wurst für je 1,- Euro).

Von MAZonline