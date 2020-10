Schönefeld

Corona-Test-Panne am Flughafen Schönefeld: Eigentlich hatte alles ganz unproblematisch angefangen. Ron W. aus Zeuthen fliegt beruflich regelmäßig von Schönefeld nach Dublin und das auch mitten in der Corona-Pandemie. „Es geht leider nicht anders“, sagt er. Der 39-Jährige ist Bauingenieur. Seine Firma baut derzeit ein Krankenhaus in der irischen Hauptstadt. Weil er pünktlich zum Geburtstag seines Sohns (11) am Mittwoch zurück sein wollte, kehrte er extra einige Tage früher aus Irland zurück.

Die Hauptstadt Dublin wurde unlängst zum Corona-Risikogebiet erklärt. Dort liegen die Inzidenzen derzeit bei mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage. Für Rückkehrer aus der betroffenen Region besteht daher eine Quarantäne- beziehungsweise Testpflicht.

Es begann ein Telefonmarathon

Nach seiner Ankunft am vergangenen Freitag in Schönefeld funktionierte zunächst alles reibungslos. Ron W. ließ sich in der Corona-Teststelle am Flughafen abstreichen, fuhr nach Hause und wartete übers Wochenende auf sein Testergebnis. Als er trotz 72-Stunden-Zusage am Dienstag immer noch nichts gehört hatte, wurde Ron W. ungeduldig. Ein Kollege, der mit ihm gereist war, hatte sein Testergebnis bereits am Sonntag erhalten.

Weder über die Corona-Warn-App, bei der er sich, wie empfohlen, mittels eines QR-Codes registriert hatte, noch per Abfrage über das Befundportal mein-laborergebnis.de erfuhr Ron W., wie sein Test ausgefallen war. Ein Telefonmarathon begann. Denn ohne ein negatives Testergebnis dürfen Reiserückkehrer aus Risikogebieten ihre Wohnung nicht verlassen. So sieht es die Quarantäneverordnung in Brandenburg vor.

Zum zweiten Mal in der Corona-Teststelle

Auf der Suche nach dem Testergebnis rief W. beim DRK-Landesverband Brandenburg an, der die Corona-Teststelle in Schönefeld seit dem 1. Oktober offiziell betreibt. Dort verwies man den Zeuthener zunächst an zwei Berliner Test-Labore. Wie er dort erfuhr, sind die Labore seit Kurzem aber nicht mehr zuständig. Daraufhin rief der Zeuthener bei der Corona-Hotline des Gesundheitsamts Dahme-Spreewald an. Dort riet man ihm, sich sicherheitshalber noch einmal testen zu lassen. Allerdings hätte er den Test ohne tatsächliche Symptome selbst zahlen müssen. Ron W. konnte es nicht fassen und fuhr noch einmal zum Flughafen in die Teststelle.

Ein Mitarbeiter des DRK gab schließlich den entscheidenden Hinweis: Sämtliche Tests aus Schönefeld gehen an ein Labor in Wildau. Es handelt sich um eine Außenstelle des Carl-Thiem-Klinikums Cottbus. Nach mehreren Telefonaten mit Klinik-Mitarbeitern erhielt Ron W. kurze Zeit später endlich seinen negativen Testbefund. Gerade noch rechtzeitig.

Testergebnis kam gerade noch rechtzeitig

Ron W. war erleichtert. Mit gutem Gewissen konnte er am Mittwoch mit seinem Sohn, der nicht bei ihm lebt, doch noch dessen Geburtstag feiern. Dennoch ärgerte er sich über die Corona-Test-Odyssee: „Ich wurde von einer Stelle zur nächsten geschickt. Hätte ich mich nicht ans Telefon geklemmt und wäre noch einmal zum Flughafen gefahren, säße ich immer noch in Quarantäne.“ Er kritisiert, dass die Kommunikationswege in seinem Fall nicht so funktioniert haben, wie vorgesehen.

„Der von Ihnen geschilderte Fall des Reiserückkehrers aus Dublin ist uns bekannt“, bestätigte eine Sprecherin des DRK-Landesverbands. Das DRK ist am Flughafen Schönefeld sowohl für die Stellung des Personals vor Ort als auch für die Logistik, also den Transport der Beprobungen zum Labor, verantwortlich. Zu den Umständen, wie es zu der Test-Panne bei Ron W. gekommen sein könnte, äußerte sich die Sprecherin nicht. Von weiteren Pannen ist offenbar bislang nichts bekannt.

Fast 3000 Reiserückkehrer im Oktober getestet

Seit der Übernahme des Testcenters durch das Rote Kreuz zum 1. Oktober wurden in Schönefeld 2925 Reiserückkehrende getestet. Zuvor hatte Brandenburg bei der Umsetzung der Teststrategie mit dem Land Berlin kooperiert. Bis vor Kurzem wurde die Teststelle in Schönefeld noch gemeinsam von der Charité Universitätsmedizin Berlin und der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH betrieben.

Auch im Potsdamer Gesundheitsministerium konnte man sich den Vorfall nicht erklären. „Unsere Kollegen haben die Abläufe in Schönefeld selbst getestet. In der Regel funktioniert alles reibungslos. Die Mitarbeiter des DRK leisten eine hervorragende Arbeit“, sagte Pressesprecher Gabriel Hesse.

Bei Tests, die wie in diesem Fall erst kurz vor dem Wochenende durchgeführt worden seien, könnte es unter Umständen „auch mal bis Montag Dienstag dauern, bis ein Ergebnis vorliegt“, hieß es. „Wer aus Risikogebieten kommt, muss in Quarantäne und so lange warten, bis ein Testergebnis vorliegt. Das ist eben so. Es gibt in diesen Tagen Schlimmeres, als den Geburtstag seines Sohns zu verpassen“, kommentierte der Sprecher.

