Corona: So erleben eine Schülerin und ein Lehrer den Distanzunterricht

Schönefeld/Wildau

Am 14. Dezember hat Laura Hochs Wecker noch um viertel vor Sechs geklingelt. Eine Stunde ist sie mit der Bahn unterwegs bis zu Schule, Laura Hoch wohnt in Zernsdorf und geht in die neunte Klasse der Ludwig Witthöft Oberschule in Wildau. Heute am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien konnte sie fast bis acht Uhr schlafen.

Heute war für viele Schüler und Lehrer der erste Schultag im Distanzunterricht. Bis zum 10. Januar sollen Schülerinnen und Schüler Zuhause bleiben. Aufgrund der hohen Infektionszahlen rechnet Ministerpräsident Dietmar Woidke allerdings damit, dass der Distanzunterricht den ganzen Januar anhalten könnte. Was hat sich für die Schüler und Lehrer verändert, außer dass viele länger schlafen können als sonst?

Anzeige

An Mirko Hübners Tag hat sich nicht viel verändert. Der Biologielehrer betritt das Gebäude des Gymnasiums Schönefeld ein bisschen später als sonst, aber sitzt um kurz vor halb acht schon in seinem Büro. Als stellvertretender Schulleiter fallen neben der Unterrichtsvorbereitung auch Verwaltungsaufgaben an. Eigentlich alles wie immer, nur es wuseln keine Schüler durch die Gänge. Die trifft er zum Unterricht in einem Videochat.

Schüchterne Schüler trauen sich mehr

Heute Morgen hat er eine neunte Klasse unterrichtet. Ökologie, Klimaregeln bei gleichwarmen Tieren, es geht um Polar- und Wüstenfüchse. Erst teilt Mirko Hübner seinen Bildschirm und zeigt Bilder von den Füchsen, dann folgt eine stille Phase, in der alle Schüler für sich Aufgaben bearbeiten. Am Ende tragen die Schüler das Erlernte zusammen. Dabei fällt Mirko Hübner auf, dass sich auch Schüler melden, von denen er sonst weniger hört. „Für manche Schüler, die sonst eher schüchterner sind, hat die Situation vor dem Rechner etwas beflügelndes.“ Die Schüler seien entspannter als im Präsenzunterricht, wenn alle Blicke auf sie gerichtet sind.

Laura Hoch sitzt um Punkt acht Uhr vor dem Rechner und wartet auf ihre Aufgaben. „Meistens im Schlafanzug “, verrät sie. In ihrer Schule ist der Unterricht anders strukturiert, zwar richten sich die Lehrer nach dem eigentlichen Stundenplan, aber es gibt keinen Video-Unterricht. Stattdessen werden Aufgaben per E-Mail oder einem Nachrichtendienst verschickt, die die Schüler bis zu bestimmten Uhrzeiten erledigen. In der ersten Stunde hatte sie Lebensgestaltung-Ethik-Religion. Ihre Aufgabe: Mit Mitschülerin Julie einen Vortrag zum Thema Organspende vorzubereiten. Die Präsentation nehmen die Schülerinnen mit einer Audio-App auf und schicken sie an die Lehrerin.

Mirko Hübner ist Biologielehrer und stellvertretender Schulleiter am Gymnasium Schönefeld. Quelle: Privat

Auch der Stundenplan am Gymnasium Schönefeld bleibt unverändert, aber vieles ist auch anders. „Im Präsenzunterricht sehe ich mit einem Blick, wer arbeitet oder wer abgelenkt ist“, sagt Mirko Hübner. Im Distanzunterricht muss er vertrauen, oder die Schüler öfter einmal direkt ansprechen. Online sind die Mikrofone ausgeschaltet, damit nicht alle Schüler durcheinanderreden. Dafür sind die Kameras meistens an, damit er seinen Schülern wenigstens ins Gesicht schauen kann. „Und zumindest gibt es jetzt keinen Klassenkameraden mehr, mit dem man zwischendurch tuscheln kann“, sagt Hübner.

Nicht alles lässt sich online vermitteln

Laura Hoch arbeitet vormittags selbstständig alle Aufgaben ab, die bei ihr eintrudeln. Wenn sie zwischendurch Fragen hat oder Hilfe braucht, schreibt sie ihren Lehrern eine E-Mail oder fragt ihre Mitschüler in einer Whatsapp-Gruppe. Ihr gefällt der Distanzunterricht, sie kann sich ihre Zeit selbst einteilen und ist heute schon um 12 Uhr mit allem fertig. Bei manchen Fächern, bei denen viel diskutiert wird, fehle ihr der Präsenzunterricht nicht so sehr. „Aber in Mathe fehlen manchmal die Erklärungen“, sagt sie.

Es kann nicht jeder Unterrichtsstoff gleich gut online vermittelt werden. Auch in der Biologie fallen jetzt die ganzen praktischen Dinge weg, wie das Mikroskopieren. Und noch etwas fehlt Mirko Hübner in seinem virtuellen Klassenraum: Die interaktive Tafel. „Klar, kann ich etwas in Word schreiben und dann meinen Bildschirm teilen, aber das ist nicht so intuitiv“, sagt er.

Am meisten fehlt Laura Hoch ihr Lieblingsfach Sport. Vor allem das Bodenturnen. Vier Wochen durfte sie beim Sportunterricht nur auf der Bank sitzen, wegen einer Operation am Zeh und jetzt fällt der Sportunterricht wieder aus. Aber ihre Sportlehrerin hat ihnen als Hausaufgabe Kraftsport-Übungen aufgegeben. Liegestützen und Rumpfbeugen. Kontrollieren kann sie das nicht. „Um ehrlich zu sein, habe ich das noch nicht gemacht“, gibt Laura Hoch zu. „Aber mache ich bestimmt.“

„Über Video gehen einfach viel Gestik und Mimik verloren“

Am Ende des Tages bereitet Mirko Hübner den Unterricht für den nächsten Tag vor. Er ist zufrieden mit den Schülern, das Distanzlernen funktioniere gut. Aber er freue sich schon darauf, wenn die Schüler wieder wahrhaftig vor ihm sitzen. „Über Video gehen einfach viel Gestik und Mimik verloren.“

Auch Laura Hoch fehlen ihre Mitschüler. Aber sie chattet viel mit ihnen über WhatsApp oder telefoniert mit ihnen. Wenn es nach ihr ginge, könnte der Distanzunterricht ruhig noch ein bisschen länger gehen. Im Schlafanzug in die Schule gehen sei einfach das Beste.

Von Lena Köpsell