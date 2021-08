Dahme-Spreewald

Bereits vor drei Wochen sprach RKI-Chef Lothar Wieler von dem Beginn der vierten Welle. Dies ist mittlerweile auch im Landkreis Dahme-Spreewald spürbar. Seit Anfang Juli steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in LDS kontinuierlich an, wenn auch nur leicht.

Nachdem der Wert am Donnerstag und Freitag gesunken war, schoss die Inzidenz am Samstag sprunghaft an und überschritt erstmals seit Mai dieses Jahres die kritische Marke von 20. Am Sonntag setzte sich der Trend fort. So wurden vier weitere Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Damit liegt der Inzidenzwert in Dahme-Spreewald nun bei 23,4.

Sollte die Inzidenz weiterhin über 20 bleiben, könnte bereits ab Donnerstag wieder eine verschärfte Testpflicht gelten. Wer nicht nachweisen kann, geimpft oder genesen zu sein, muss dann beispielsweise für den Besuch von bestimmten Kultur- und Freizeiteinrichtungen, der Innengastronomie, Beherbergungsstätten oder bei körpernahen Dienstleistungen einen Negativtest vorweisen.

Neues Angebot im Impfzentrum in Schönefeld

Bereits in sechs kreisfreien Städten und Landkreisen gilt die Testpflicht für Innenräume wieder. So müssen sich Ungeimpfte in Cottbus, im Havelland, in Oberhavel, in Potsdam, Potsdam-Mittelmark und im Nachbarkreis Teltow-Fläming für vieles testen lassen.

Bleibt also abzuwarten, ob in LDS ebenfalls in den kommenden Tagen die verschärften Corona-Regeln kommen oder die Zahlen entgegen dem Trend erneut sinken. Wer sich impfen lassen möchte, kann dies nach wie vor im Impfzentrum in Schönefeld mit und ohne Termin tun.

Ab Montag werden dort auch Familienimpfungen angeboten, da die Ständige Impfkommission (STIKO) eine Impfempfehlung für Kinder von 12 bis 17 Jahren ausgesprochen hat. Für Erstimpfungen ist es dort jedoch vorerst die letzte Woche in Schönefeld.

Von Joice Saß