Schönefeld - Coronaausbruch an Oberschule in Schönefeld: Kein Unterricht am Freitag und Montag

Bei einem Schüler der zehnten Klasse der Oberschule am Airport wurde eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Alle betroffenen Personen wurden getestet und vorsorglich in Quarantäne geschickt.