Im alten Schönefelder Flughafen gegenüber vom Bahnhof wird seit Mittwoch wieder geimpft. Der Landkreis Dahme-Spreewald hat das Impfzentrum im Terminal 5 wiedereröffnet, das von Januar bis September schon einmal in Betrieb war.

Mit dem Impfpass zum Flughafen: Erste Besucher waren vorzeitig da

Mit Impfpass statt mit dem Reisepass zum Flughafen, so lautet in Schönefeld jetzt wieder die Devise. Am Mittwochmorgen waren die ersten Besucher schon um acht Uhr da, geimpft wird von zehn bis 18 Uhr. Ein Termin ist noch nicht nötig.

Warteschlange vor dem Eingang. Quelle: Frank Pawlowski

Zur Mittagszeit hatte sich eine 30 Meter lange Schlange vor dem Abfertigungsgebäude gebildet. Es regnete etwas. Aber die Wartenden standen unter einem Vordach und wurden nicht nass. Stundenlang in der Kälte stehen mussten sie nicht, denn drinnen in der warmen Halle ist der nächste Wartebereich, in den man relativ rasch vorrückt. Von hier geht es zur Registrierung, die wenige Minuten dauert. Anschließend warten die Besucher vor den Impfkabinen, in diesem Bereich können sie sitzen. Durch die großen Fenster blicken sie hinaus auf das Rollfeld, wo einige Flugzeuge zu sehen waren.

Große Nachfrage auch bei Impfungen in Schulzendorf und Eichwalde

„Die Impfnachfrage ist sehr hoch“, berichtete Andreas Berger-Winkler, Regionalvorstand bei den Johannitern, die das Impfzentrum wieder für den Landkreis Dahme-Spreewald betreiben. Er meint nicht nur Schönefeld, sondern zum Beispiel auch Schulzendorf und Eichwalde, wo die Johanniter mit mobilen Impfteams waren und sind.

Regionalvorstand Andreas Berger-Winkler und Sprecherin Maria Tschanter von den Johannitern. Quelle: Frank Pawlowski

So ideal wie im Schönefelder Flughafen sind die Bedingungen anderswo nicht. Die Abfertigungshalle bietet vielen Menschen genügend Platz, so dass sie vor der Tür nicht lange bibbern müssen. Pflegerin Nadine Ziemann aus Blankenfelde holte sich am Mittwoch ihre dritte, sogenannte Auffrischungsimpfung ab. Das dauerte insgesamt zwei Stunden bei ihr, einschließlich der Wartezeit draußen. „Beim Arzt hätte ich erst frühestens im Februar einen Termin bekommen“, sagte sie. Deshalb fuhr sie an ihrem freien Tag kurzentschlossen nach Schönefeld.

Die meisten Besucher kommen für die Auffrischimpfung

Die Auffrischimpfungen wurden am Mittwoch in Schönefeld mit Abstand am meisten verabreicht, Erstimpfungen waren die Ausnahme, sagte Maria Tschanter, die Sprecherin der Johanniter. Vorerst steht nur der Impfstoff von Moderna zur Verfügung. Beim Einlass wird daher auch das Alter geprüft. Wer jünger als 30 oder schwanger ist, soll den Impfstoff nicht bekommen und wird fortgeschickt. „Wir halten uns strikt an die Vorgaben der Ständigen Impfkommission Stiko“, so Maria Tschanter.

In Einzelfällen gab es deshalb Diskussionen mit Besuchern, die das nicht einsahen. Manche Leute sind wieder gegangen, weil sie sich nicht mit Moderna impfen lassen wollen oder weil es noch nicht Zeit für die Auffrischimpfung war. Aber sonst wirkte im Terminal alles recht entspannt, Maria Tschanter bestätigt den Eindruck: „Die meisten Besucher sind sehr verständnisvoll und gut informiert.“

Vor den Impfkabinen können die Wartenden sitzen. Quelle: Frank Pawlowski

Die gute Organisation dürfte mit dazu beitragen, dass die Gäste alles weitgehend klaglos über sich ergehen lassen. Die Johanniter bekommen bald noch Verstärkung von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG und von der Bundeswehr, die Helfer nach Schönefeld schicken. Den weitesten Weg ins Impfzentrum hatte am Mittwoch ein Paar aus Elbe-Elster, sonst kommen die Menschen überwiegend aus den südlichen Berliner Bezirken, aus Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming und Märkisch-Oderland.

Weiter Impftage im Flughafen Schönefeld in dieser und kommender Woche

Andras Berger-Winkler berichtet von vielen positiven Reaktionen. „Viele freuen sich und sind dankbar, dass wir wieder aufmachen.“ In dieser Woche sind 2000 Impfdosen vorhanden. Die weiteren Impftermine sind der 2. und 3. Dezember, 10 bis 18 Uhr. In der kommenden Woche ist das Schönefelder Impfzentrum von Dienstag bis Samstag geöffnet. Besuchern wird geraten, sich auf der Internetseite des Landkreises Dahme-Spreewald zu informieren, ob Termine gemacht werden müssen. Bisher ist das nicht der Fall.

Bei der Auffahrt auf den Parkplatz muss man einen Parkschein ziehen, der im Impfzentrum eingetauscht wird gegen einen Schein, mit dem man den Parkplatz wieder verlassen kann, ohne zu bezahlen. Das Impfzentrum befindet sich in der Abfertigungshalle neben dem Hauptgebäude des früheren Schönefelder Flughafens.

Von Frank Pawlowski