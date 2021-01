Schönefeld

Das Impfzentrum in Schönefeld soll am kommenden Montag seinen Betrieb aufnehmen. Das hat Stephan Loge ( SPD), Landrat von Dahme-Spreewald, bestätigt. Das Impfzentrum im Terminal 5 des BER – dem alten Flughafen Schönefeld – ist damit nach Cottbus und Potsdam das dritte, das landesweit in Betrieb gehen wird.

Laut Loge werden dort dann drei Impfteams im Zweischichtsystem arbeiten. Impfungen werden demnach von den frühen Morgenstunden bis in die späten Abendstunden möglich sein. Es wird eingeschätzt, dass damit 70 bis 100 Impfungen pro Tag möglich sind. Die relativ geringe Zahl erkläre sich dadurch, dass das Verfahren aufwendig ist, so Loge. „Es gibt vorher Informationsgespräche, die Menschen müssen auf Impftauglichkeit untersucht werden, es muss getestet werden, ob sie infektionsfrei sind. Nach der Impfung müssen sie auch noch eine Weile beobachtet werden. Das alles braucht Zeit.“

Anzeige

Wer impft und wer geimpft wird

Geimpft werden dort erst einmal nur Menschen in der Risikogruppe 1, vornehmlich also Senioren über 80 Jahre. Diese müssen bei der Impfhotline unter der Telefonhotline 116 117 einen Termin vereinbaren. Auch wenn diese Hotline dauerhaft überlastet ist, gebe es keinen anderen Weg, an einen Termin zu kommen, so Loge.

Organisatorisch sind zahlreiche Institutionen an dem Impfzentrum beteiligt. Den Auftrag erteilt das Gesundheitsministerium, die Kassenärztliche Vereinigung hat die Regie bei der Einrichtung der Impfzentren übernommen. Für die innere Organisation sind die Johanniter zuständig. Das Personal, das die Impfungen in Schönefeld durchführt, wird von der Bundeswehr gestellt. Das Deutsche Rote Kreuz bildet mobile Impfteams, die von Schönefeld aus in die Senioreneinrichtungen fahren und dort impfen.

Was mit den Seniorenheimen und Krankenhäusern passiert

Auch diese Impfungen sollen spätestens in der kommenden Woche beginnen. Kontakte zu Heimen seien bereits aufgebaut, einige Heime haben bereits Termine mit dem DRK vereinbart. Die Seniorenheime waren zuletzt die größten Treiber der Ausbreitung des Corona-Virus in Dahme-Spreewald.

Parallel werden ab der kommenden Woche auch die Krankenhäuser im Landkreis von Schönefeld aus mit Impfstoff beliefert. Die Krankenhäuser übernehmen die Impfungen für Ärzte und Pflegepersonal selbst.

Wie kommen die Senioren nach Schönefeld ?

Wie die Senioren, die nicht in Heimen leben, nach Schönefeld kommen und wer die Transportkosten übernimmt, steht aktuell noch in der Diskussion. Grundsätzlich werden die Angehörigen gebeten, die Senioren zu fahren. Eine Variante wie in Berlin, wo Taxischeine an Impfberechtigte ausgegeben werden, sei für den ländlichen Raum in Brandenburg nicht denkbar, so Loge. Eine Lösung für das Problem sei derzeit noch nicht gefunden.

Die Impfungen der Altersgruppe über 80 soll nach jetzigen Planungen im bis Ende März abgeschlossen sein. Danach würde dann die Risikogruppe zwei folgen, diese umfasst vor allem die Altersgruppe Ü70 sowie Menschen mit hohem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf.

Von Oliver Fischer